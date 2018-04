Calciomercato | una Serie C diversa | blocco dei prestiti in arrivo?

Calciomercato Bologna - in arrivo una rivoluzione incredibile : Calciomercato Bologna – Stagione fino al momento altalenante in casa Bologna, l’obiettivo salvezza è però alla portata, la dirigenza si aspettava qualcosa in più. Per questo motivo si pensa anche alla prossima stagione, prevista una rivoluzione incredibile. A partire dalla panchina con il possibile addio di Donadoni, come riportato in precedenza da CalcioWeb, il nome in pole come possibile sostituto è quello di Nicola. Cambiamenti ...

Calciomercato Juventus - pronta una super offerta al Barcellona Video : Arrivano notizie molto importanti dalla Spagna per quanto riguarda la #Juventus; stando a quanto riportano i media iberici, la Juventus è piombata su Samuel Umtiti, fortissimo difensore che milita nelle fila del Barcellona. La sua clausola rescissoria ammonta a ben sessanta milioni di euro, ma il club bianconero, sempre stando ai media iberici, ha intenzione di pagare la clausola rescissoria del calciatore, che sta disputando una stagione ...

Calciomercato Napoli - ecco Milic : può essere una soluzione importante per Sarri : Calciomercato Napoli – Il Napoli ha vinto con il minimo sforzo contro la Spal, la squadra di Maurizio Sarri guida ancora la classifica con un punto di vantaggio sulla Juventus. L’allenatore azzurro negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con una tegola pesantissima, il nuovo infortunio dell’esterno Ghoulam. Il Napoli ha deciso di correte subito ai ripari, come anticipato da CalcioWeb ha valutato l’arrivo di Siqueira, ...

La verità di Monchi sul Calciomercato della Roma : “Dzeko - Giroud - Ounas e Salah a costi ridotti - vi dico tutto” : Il ds della Roma Monchi, è stato ospite di Skysport per parlare del tanto discusso calciomercato del club giallorosso che dal suo arrivo non ha certo soddisfatto i tifosi. Il dirigente ha spaziato su tutte le questioni più calde del mercato che lo hanno visto protagonista. “Ai tifosi giallorossi chiedo di avere un po’ di fiducia nel mio lavoro. So bene che non vogliono più sentir parlare di promesse, progetti, plusvalenze e che ...

PALETTA E SIQUEIRA AL NAPOLI/ Sul Calciomercato degli svincolati per sostituire l'infortunato Ghoulam : PALETTA e SIQUEIRA al NAPOLI, sul calciomercato degli svincolati la squadra di Maurizio Sarri è pronta a intervenire per andare a sostituire l'infortunato Faouzi Ghoulam in difesa.(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 18:21:00 GMT)

Calciomercato Lecce - Selasi si presenta : «Arrivo in una squadra forte» : Lecce - "In questo momento sto bene fisicamente anche se negli ultimi mesi sono stato frenato da un problema all'adduttore" . Ransford Selasi si presenta così all'inizio della sua nuova avventura con ...

Icardi al Napoli?/ Calciomercato - Ghoulam e Callejon in una possibile trattativa : Icardi al Napoli? Calciomercato, De Laurentiis: con Sarri farebbe 40 gol. Il patron partenopeo ha parlato dell’attaccante e capitano dell’Inter, chiamandolo al San Paolo(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 11:51:00 GMT)

Napoli - caso Politano / Calciomercato - Marchetti : è stata solo questione di sfortuna : Napoli, caso Politano: l'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali ringrazia gli azzurri per aver fatto di tutto in questa trattativa. José Maria Callejon però minimizza.(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 17:56:00 GMT)

Inter - Spalletti è una furia ed ha ragione : Calciomercato scandaloso! : Spalletti è una furia ed ha ragione. Il calciomercato dell’Inter non è stato all’altezza della situazione. Una squadra con tantissimi problemi ed una rosa molto corta che in questo calciomercato invernale ha solo “scambiato figurine”. Troppo poco per un club che vuole puntare ad arrivare in Champions League, l’unica fortuna dell’Inter potrebbe essere che anche altre squadre hanno deluso sul mercato, come ad ...

Calciomercato Napoli - ultimo disperato assalto per Politano : 25 milioni + Ounas - filtra ottimismo ma… : CALCIOMERCARTO Napoli – La telenovela legata a Matteo Politano non è ancora finita ma ormai il tempo è davvero pochissimo. Il Napoli sta tentando in tutti i modi di portare a termine l’operazione e ci proverà fino all’ultimo. Per cercare di ammordibire la posizione del club neroverde, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, i partenopei hanno messo sul piatto 25 milioni di euro più il prestito di Adam Ounas, che ha ...

Calciomercato Live/ Trattative in diretta : Orsolini al Bologna - Falcinelli alla Fiorentina - Ounas per Politano : Ultimo giorno della finestra di Calciomercato di gennaio: tutti gli aggiornamenti Live sulle squadre italiane e sui principali movimenti sul fronte internazionale. Aubameyang all'Arsenal.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 22:29:00 GMT)

Calciomercato Benevento - due ufficialità : un acquisto e una cessione : Calciomercato Benevento – Il Benevento ha emesso un due comunicato sul proprio sito per ufficializzare l’acquisto del difensore Alin Tosca e la cessione di Di Chiara al Carpi. Ecco le due note intregrali: TOSCA – “Il Benevento Calcio comunica di aver perfezionato l’accordo con il Real Betis Balompié per il trasferimento a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2018 del calciatore Alin-Dorinel Tosca. Il difensore Alin-Dorinel ...

POLITANO AL NAPOLI/ Calciomercato - il Sassuolo interrompe la trattativa : "Non c'è alcuna possibilità" : POLITANO al NAPOLI Calciomercato, pressing azzurro: se D’Alessandro va in Emilia è fatta. La compagine partenopea è tornata con forza sull’esterno nero-verde(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 16:57:00 GMT)

Calciomercato Verona - una operazione in entrata ed una in uscita : Calciomercato Verona – Ultime ore di Calciomercato in casa Verona, la squadra di Pecchia è reduce dall’importante successo sul campo della Fiorentina che ha aumentato la consapevolezza sul raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Nel frattempo la dirigenza continua a muoversi sul mercato, definite nelle ultime ore due operazioni, una in entrata ed una in uscita. E’ fatta per Rolando Aarons, centrocampista classe 1995 che ...