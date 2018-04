Calciomercato Milan | Fassone annuncia tre colpi per la prossima stagione

Calciomercato Milan - Fassone : annuncio acquisti e Donnarumma : ...delegato rossonero anticipa le strategie sul mercato Calciomercato Milan Fassone / L'amministratore delegato del Milan Marco Fassone ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' in cui ha ...

Calciomercato Milan - Suso piace al Napoli. Lo spagnolo interessa anche all'estero : Domenica alle 15.00 a San Siro la sfida Milan-Napoli. In campo ci sarà anche Suso, che come lo scorso anno interessa alla squadra allenata da Maurizio Sarri. Lo spagnolo per caratteristiche tecniche è ...

Calciomercato Milan - vicino il 'nuovo Ronaldo : super colpo di Mirabelli? Video : Il #Milan sta gia' lavorando per la prossima sessione di #Calciomercato estivo e sta monitorando alcuni talenti del calcio brasiliano. In particolare, il direttore sportivo rossonero Massimiliano Mirabelli ha messo gli occhi su Paulinho, talentuoso attaccante di soli diciotto anni, che sta disputando una stagione straordinaria con la maglia del Vasco da Gama, storico club brasiliano di Rio de Janeiro. Il giovanissimo talento è cresciuto nelle ...

Calciomercato - il valzer di attaccanti : bombe per Juve - Milan e Inter - svolta Fiorentina - Genoa - Toro e Samp : Il campionato di Serie A è entrato ormai nella fase decisiva ma a tenere banco è anche la prossima stagione ed in particolar modo il Calciomercato. Si preannuncia un’estate caldissima, in particolar modo grande movimento di attaccanti, incredibile valzer. Partiamo dall’Atalanta, potrebbe partire Petagna, si segue con grande attenzione Alberto Cerri, protagonista di una grande stagione con il Perugia, occhi anche su NesTorovski del ...

Calciomercato Milan - Gattuso vuole Belotti : il prezzo del Gallo è crollato : MilanO - Rino Gattuso vuole un attaccante da 20-25 gol in campionato per il Milan del futuro. Tutti gli indizi portano ad Andrea Belotti , che era già nell'orbita rossonera la scorsa estate. Ora però ...

Calciomercato Milan - scambio 'spagnolo' con il Napoli? Video : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan; le ultime news si concentrano su Jesus Suso, sicuramente uno dei migliori calciatori del club rossonero. L'ex esterno offensivo del Liverpool potrebbe decidere di lasciare il Milan al termine della stagione, soprattutto nel caso in cui la squadra di Gattuso non dovesse riuscire ad ottenere la qualificazione in Champions League. Stando a quanto riportano le ultime ...

Calciomercato Milan - deciso il futuro di Donnarumma : ecco i dettagli : Il derby contro l'Inter potrebbe essere l'ultimo giocato da Donnarumma, come riporta "Tuttosport". Il noto quotidiano torinese non ha alcun dubbio sul futuro del giovanissimo portiere del Milan: sarà ceduto. L'agente di Donnarumma, Mino Raiola, sta spingendo per la cessione del calciatore cresciuto nelle giovanili rossonere e lo valuta almeno quaranta milioni di euro. La dirigenza Milanista, invece, parta da una richiesta di sessanta milioni di ...

Calciomercato Milan - può arrivare il 'nuovo Kakà' Video : Il #Milan è pronto per questo finale di stagione, che può gia' decidersi nel derby contro l'Inter. La squadra di Gattuso non può permettersi di sbagliare e ha tutte le potenzialita' per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Intanto, la dirigenza rossonera sta lavorando con grande attenzione sul mercato. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il Milan potrebbe mettere a segno un importante colpo in attacco; uno degli ...

Calciomercato Milan - Mirabelli tenta l'affondo per due top-player? Video : Dopo la sconfitta contro la Juventus [Video], il #Milan si appresta ad affrontare il derby. Il match contro l'Inter rappresentera' il crocevia della stagione dei rossoneri, i quali dovranno necessariamente battere i cugini per continuare a sperare nel quarto posto. A pesare sull'attuale piazzamento del club meneghino sono, soprattutto, i punti lasciati per strada nel girone di andata, sotto la gestione Montella. Ad ogni modo, ancor prima di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Milan - ritorno di fiamma per Immobile : è testa a testa con Belotti : Calciomercato Milan – La sconfitta contro la Juventus non ha cambiato il giudizio sul Milan, la squadra di Gennaro Gattuso sta attraversando un momento veramente importante ed anche contro la squadra di Allegri ha disputato una partita di livello, la qualificazione in Champions League è ancora alla portata, fondamentale lo scontro diretto contro l’Inter per rientrare pienamente in corsa. La dirigenza pensa anche alla prossima ...

Calciomercato Milan - Donnarumma al Liverpool? Ecco il possibile erede Video : Non si fermano le indiscrezioni sulla possibile partenza di Donnarumma, sul quale ci sono alcuni top club europei. Il suo procuratore, il potente Mino Raiola, vorrebbe che si trasferisse in una squadra di primo livello, dove potrebbe partecipare anche alla Champions League. Le proposte non mancano di certo ad un portiere che viene ritenuto uno dei più forti calciatori Under 20 in circolazione peraltro, sara' titolare nella Nazionale italiana ...

Calciomercato Milan - possibile un super scambio con il Napoli in estate Video : Il Milan ha intenzione di mettere a segno alcuni grandi acquisti per la prossima sessione di #Calciomercato estivo. In particolare, il club rossonero vuole ingaggiare un terzino di alto livello. Stando a quanto riporta il noto quotidiano transalpino France Football, il Milan, dopo l'acquisto a parametro zero di Strinic, ha messo nel mirino Faouzi Ghoulam, forte esterno sinistro che milita nelle fila del Napoli. Il laterale franco-algerino ha ...