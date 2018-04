Calcio | serie C | ad Alessandria il Piacenza tornerà alla difesa a 3?

Calcio femminile - 18° turno Serie A : super sfida Juventus-Brescia - Fiorentina contro il Chievo : ... di Juventus Channel e dello streaming su BCF Channel di MyCujoo. La terza classificata Tavagnacco affronterà tra le mura amiche il Ravenna Woman e per le friulane, sulla carta, il conseguimento dei ...

Calcio femminile - 18° turno Serie A : super sfida Juventus-Brescia - Fiorentina contro il Chievo : Dopo gli impegni della Nazionale di Calcio femminile di Milena Bertolini, torna il campionato di Serie A. Andrà in scena, domani, il 18° turno del massimo torneo nazionale e sarà un sabato di fuoco. In programma infatti, a Vinovo, lo scontro diretto per il primato della classifica tra Juventus-Brescia. Le due squadre che hanno rifornito maggiormente la compagine italica nelle sfide valide per le Qualificazioni ai Mondiali 2019, si confronteranno ...

Consigli FantaCalcio 32° Giornata Serie A 2017/2018 : Ecco chi schierare e chi evitare : Il Fantacalcio non si ferma mai! Siete pronti a schierare i vostri 11? Tra possibili sorprese e giocatori inamovibili, Ecco i nostri Consigli Fantacalcio. Dopo l’emozionante Champions League,, con il miracoloso passaggio del turno della roma e l’eliminazione della Juve, torna il campionato e come di consuetudine la nostra guida:Consigli Fantacalcio. Siete pronti a schierare i vostri giocatori migliori? Andiamo con ordine, la ...

Calciomercato - una Serie C diversa : blocco dei prestiti in arrivo? Video : La Serie C [Video], si sa, è una categoria nella quale non ci sono grandissimi introiti e, anzi, spesso ci sono delle difficolta' economiche che portano alcune societa' vicine al baratro del fallimento. Per questo motivo, gli affari di #Calciomercato si sviluppano quasi sempre sulla base di prestiti o scambi di prestiti che permettono alle societa' un importante risparmio economico. Da quando è stata eliminata la possibilita' delle ...

FantaCalcio : le probabili formazioni della 32ª giornata di Serie A : Serie A Scopri le probabili formazioni Da sabato tornerà ad essere di nuovo protagonista il campionato. Si partirà alle 15 con Cagliari-Udinese in una giornata, la trentaduesima, che offre tante ...

Vergogna Juventus - Agnelli vuole il VAR ma solo in Champions : quando è stata introdotta in serie A era “roba da fantaCalcio” : Coerenza, questa sconosciuta. quando l’interesse supera la ragione, e a questi livelli diventa il peggior esempio da dare ai tanti appassionati che guardano i protagonisti del calcio come dei veri e propri idoli. Si tratta, insomma, dell’esaltazione dei valori anti-sportivi in tipico stile Juventus. Partiamo dal presupposto che il rigore fischiato dall’arbitro Oliver per il fallo di Benatia su Vazquez è sacrosanto. Non se ne ...

Serie A Bologna - aperta scuola Calcio per disabili : ... zione, nata a Castel San Pietro Terme che di recente ha aperto una sezione anche in città, al centro sportivo Barca con l'obiettivo di far praticare sport a bambini, bambine, ragazzi e ragazze con ...

Calcio a 5 - i migliori italiani della 24^ giornata di Serie A : Fabricio Calderolli prende per mano l’Acqua&Sapone - Guilherme Strangari blinda Pesaro in zona playoff : italiani alla ribalta nella 24^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Sono tante le firme d’autore recanti il marchio tricolore, quando mancano soltanto due turni alla fine della regular season. L’Acqua&Sapone Unigross si prende la vetta della classifica in coabitazione con la Luparense, battendo 4-3 l’IC Futsal in un match con una forte impronta azzurra, mentre l’Italservice Pesaro si assicura ...

Diritti Tv Serie A 2018 - 2021 - Brunelli (Lega Calcio) : «Sereni e fiduciosi - Mediapro lavora bene» : «Siamo sereni e fiduciosi, quelli di Mediapro sanno fare il loro mestiere molto bene, e il bando lo dimostra, se letto bene». Così il dg della Lega Serie A, Marco Brunelli, sul bando dei Diritti tv del campionato, per cui l'intermediario spagnolo attende offerte entro il 21 aprile, ma non ha escluso di procedere con le trattative private fino a giugno. «I tempi sono quelli che ci hanno già indicato, è un ...

Calcio - i migliori italiani della 31ma giornata di Serie A. Salvatore Sirigu è una certezza - Riccardo Saponara è rinato : La 31ma giornata del massimo campionato italiano di Calcio ha visto due risultati inattesi alla vigilia: la vittoria interna del Torino sull’Inter per 1-0 e la vittoria della Fiorentina in casa della Roma per 0-2. Da questa due sfide escono molti dei nomi che vanno a comporre la nostra particolare classifica dei migliori italiani dell’ultimo turno di Serie A. Andiamo a scoprire quali sono. Salvatore Sirigu (Torino): le prende ...

Il Calcio come traino per film e serie tv : così Mediaset ha lanciato 20 : La partita di Champions League tra Juventus e Real Madrid è servita a lanciare il 20. Ora spazio a serie tv e cinema. L'articolo Il calcio come traino per film e serie tv: così Mediaset ha lanciato 20 è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Albalonga Calcio (serie D) : Paolacci ci crede : Roma – L’Albalonga torna alla vittoria. Lo fa con uno squillante 5-2 sul campo del San Teodoro, in piena lotta per evitare la retrocessione diretta. “Sulla carta non era una gara semplice, ma siamo stati molto bravi” dice il difensore centrale classe 1984 Marco Paolacci. E’ il giocatore che ha sbloccato il risultato nel corso della prima frazione col terzo sigillo personale in campionato. “Mi mancava da un po’ ...

Pagelle / Milan Sassuolo (1-1) : finalmente Kalinic. FantaCalcio - i voti della partita (Serie A 31^ giornata) : Pagelle Milan Sassuolo (1-1): Fantacalcio, i voti della partita di San Siro, 31^ giornata di Serie A. Gennaro Gattuso non riesce a vincere ma ritrova il croato Nikola Kalinic.(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 10:07:00 GMT)