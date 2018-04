Calcio | Parma-Cittadella 0-0

Calciomercato Parma - Garufo risolve consensualmente il contratto : Parma - Si interrompe il rapporto tra Desiderio Garufo e il Parma . Il difensore classe 1987, annuncia il sito ufficiale del club crociato, ha raggiunto l'accordo con la società per la risoluzione ...

Fifa 18 : anche il Parma Calcio sbarca nel mondo degli eSports! : Con un annuncio sui profili social ufficiali anche il Parma Calcio ha annunciato il suo imminente sbarco nel mondo degli eSports!

Crac del Parma Calcio - indagini chiuse : in 25 rischiano il processo : Aveva risollevato il Parma dall'orlo del precipizio dopo il Crac dell'impero Tanzi, acquistandolo dall'amministrazione straordinaria di Enrico Bondi. Ma in otto anni, durante i quali era riuscito tra ...

Crac Parma Calcio - chiusa l'indagine : le accuse sono durissime : Concorso in bancarotta fraudolenta aggravata, accesso abusivo al credito, truffa, bancarotta documentale: sono i reati per cui la Procura di Parma ha chiuso l'inchiesta a carico di 25 persone per il ...

Calcio : Serie B - Parma-Venezia 1-1 : ANSA, - PARMA, 23 FEB - Finisce 1-1 al Tardini fra Parma e Venezia. D'Aversa, sotto esame dopo i deludenti risultati delle ultime settimane, non riesce a tornare alla vittoria. Inzaghi, oggi ...

Calcio : l'Empoli travolge il Parma : ANSA, - ROMA, 17 FEB - l'Empoli travolge il Parma e si conferma leader della Serie B con 49 punti, in attesa di Frosinone-Ascoli che domani può riportare i ciociari in vetta alla classifica, seppure ...

Parma - il Calciomercato non è finito : Siligardi va in Cina : Si è giocata gran parte della 25^ giornata del campionato di Serie B, non è sceso in campo il Parma che nella gara di domani contro il Brescia avrà il compito di accorciare le distanze dalla promozione diretta dopo il sorprendente ko del Frosinone sul campo del Bari. Nel frattempo continuano le trattative di calciomercato, nelle ultime ore è stata definita una trattativa in uscita, sta per concludersi l’esperienza con il Parma di Luca ...

L'Europeo Under 21 al mastersport di Parma. Calciomercato.com è media partner : Il mastersport, premiato da Sport Business International nel 2017 come terzo miglior corso al mondo per la soddisfazione manifestata dagli studenti, grazie a questa novità ed all'arricchimento del ...

Calciomercato Parma - si pensa agli svincolati : occhi su Nocerino : 1/10 LaPresse/Spada ...

Calciomercato Genoa - movimenti in Serie B : arriva Candela dallo Spezia - il Parma pensa a Rigoni : Calciomercato Genoa – Ultime ore frenetiche di Calciomercato. Alle 23 si chiuderà ufficialmente la campagna acquisti invernale. Il Genoa si è assicurato Daniel Bessa, battendo la concorrenza, mentre ha visto sfumare gli acquisti di Sanchez e Callegari. Intanto per il futuro il ‘Grifone’ ha chiuso per Antonio Candela, difensore classe 2000. E’ fatta per il suo passaggio dallo Spezia. Nel frattempo il Parma, come riportato ...

Esclusiva CalcioWeb – Parma - Siligardi-Pro Vercelli : tutta la verità. Le ultime su Ferrante : Siligardi-Pro Vercelli, LA VERITA’ – La sessione invernale del calciomercato sta per concludersi. Ancora poche ore per i club per mettere a segno eventuali colpi last minute. Il Parma insiste per Alexis Ferrante, attaccante di proprietà del Brescia. La trattativa con le ‘Rondinelle’ prosegue e i ducel contano di chiudere entro le 23 per regalare a D’Aversa la punta argentina classe ’95. Intanto si è parlato di ...

Calciomercato - duello Parma-Foggia per l’attacco : le ultime : Non solo il Calciomercato di Serie A ma anche quello di Serie B sta vivendo ore frenetiche per piazzare gli ultimi colpi da mettere a disposizione degli allenatori. Due squadre alla ricerca di un attaccante sono Parma e Foggia, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ obiettivo in comune, si tratta di Alexis Ferrante del Brescia per il momento è in vantaggio il club di D’Aversa. Sempre il Brescia sta per chiudere ...