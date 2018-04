Calcio | Foggia-Ascoli 3-0

Calcio : recuperi - Foggia-Empoli 0-3 : ANSA, - FOGGIA, 2 APR - Nel recupero di Pasquetta della 29giornata di campionato, l'Empoli travolge il Foggia in modo anche più netto di quanto dica il 3 a 0 finale. Un Empoli a tratti straripante che ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Udinese - occhi su Kragl del Foggia : Calciomercato Udinese – L’Udinese si prepara in vista del ritorno in campo per la giornata del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il futuro, la dirigenza sta lavorando in anticipo per costruire la squadra della prossima stagione. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb si sta studiando la situazione legata ad Oliver Kragl, protagonista di una stagione entusiasmante in Serie B. Il Foggia può vantare il diritto di ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Udinese - occhi su Kragl del Foggia : Calciomercato Udinese – L’Udinese si prepara in vista del ritorno in campo per la giornata del campionato di Serie A ma a tenere banco è anche il futuro, la dirigenza sta lavorando in anticipo per costruire la squadra della prossima stagione. Secondo indiscrezioni riportate da CalcioWeb si sta studiando la situazione legata ad Oliver Kragl, protagonista di una stagione entusiasmante in Serie B. Il Foggia può vantare il diritto di ...

Foggia Calcio commissariato per inchiesta su riciclaggio - : Accolta la richiesta dell'accusa nell'ambito dell' indagine della Dda di Milano che aveva portato all'arresto di 15 persone nel 2017 e del vicepresidente del club nel dicembre scorso. Il giudice ha ...

Gip di Milano commissaria Foggia Calcio : 15.50 Il gip di Milano,Giulio Fanales, ha accolto la richiesta del pm Paolo Storari di commissariare il Foggia Calcio al centro di un'inchiesta della Dda per riciclaggio che ha portato all'arresto, tra gli altri, del patron della società Fedele Sannella,la cui posizione è stata trasferita per competenza alla Procura della cittadina pugliese. Nominato un commercialista di Bari come amministratore giudiziario del club per un anno. La società è ...

Riciclaggio - Foggia Calcio commissariato dopo l'arresto del patron Fedele Sannella : L'inchiesta della Dda sull'autoRiciclaggio di quasi 2 milioni di euro: secondo gli inquirenti venivano pagati in nero anche i giocatori e l'allenatore De...

Inchiesta Foggia Calcio resta a Milano : ANSA, - Milano, 23 FEB - resta a Milano il procedimento giudiziario sul Foggia Calcio finito al centro di un'Inchiesta per riciclaggio che ha portato all'arresto del patron della società Fedele ...

Calciomercato - il Foggia prova ad inserirsi per Diamanti : le ultime : Il Foggia sta attraversando un momento fantastico in campionato, la squadra di Stroppa è reduce dall’entusiasmante successo in trasferta contro la corazzata Palermo, l’obiettivo adesso sono i playoff e la squadra adesso si prepara per il match casalingo contro il Carpi, un successo potrebbe portare a ridurre clamorosamente le distanze dai playoff. La dirigenza è stata protagonista di una campagna acquisti veramente importante a ...

Foggia da sballo - obiettivo playoff : il Calciomercato ha svoltato la stagione : Il Foggia sta attraversando un ottimo momento nel campionato di Serie B, la squadra di Stroppa è reduce da una doppia vittoria consecutiva prima contro l’Entella e l’ultima contro l’Avellino di Walter Novellino, la squadra finalmente raccoglie i frutti ed adesso è uscita anche dalla zona rossa. La dirigenza nonostante qualche problema fuori dal campo si è mossa in modo importante sul mercato, può essere considerata la regina ...

Calciomercato - duello Parma-Foggia per l’attacco : le ultime : Non solo il Calciomercato di Serie A ma anche quello di Serie B sta vivendo ore frenetiche per piazzare gli ultimi colpi da mettere a disposizione degli allenatori. Due squadre alla ricerca di un attaccante sono Parma e Foggia, secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ obiettivo in comune, si tratta di Alexis Ferrante del Brescia per il momento è in vantaggio il club di D’Aversa. Sempre il Brescia sta per chiudere ...

Calciomercato Benevento - importante annuncio di Foggia : “ecco cosa faremo da qui al 31” : Calciomercato Benevento – Intervenuto ai microfoni di ‘Rmc Sport’, il dirigente del Benevento, Pasquale Foggia, ha fatto un importante annuncio in merito al mercato dei campani: “Mancano tre giorni, qualcosa potremmo anche fare. Vediamo, siamo qui. Soddisfatto? Non perché viviamo un momento difficile di classifica, ma abbiamo una proprietà forte che vuole fare grandi cose. A prescindere dal reparto, se ci saranno ...