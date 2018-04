Cagliari Morto in un incidente il noto avvocato Alessandro Meloni

Morto Davide Astori : il difensore della Fiorentina lascia la compagna Francesca Fioretti e una bimba Malore in hotel - rinviate Fiorentina-Udinese e Genoa- Cagliari : Dramma nel calcio italiano per la morte di Davide Astori : ecco chi era il 31enne difensore centrale della Fiorentina e della nazionale, che lascia la compagna , l'ex gieffina Francesca Fioretti , e...

Cagliari - uomo massacrato di botte in un parco giochi. È morto poco dopo l’arrivo del 118 : Vincenzo Crisponi, 56 anni, è stato massacrato di botte e ucciso nel centro di Capoterra, in provincia di Cagliari. L’Unione Sarda riferisce che il delitto è avvenuto al termine di una rissa scoppiata in un parco giochi Liori. Al 118 è arrivata una richiesta d’aiuto per un uomo a terra e subito è stata mandata un’ambulanza sul posto. I medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma non c’è stato nulla da fare. Al loro arrivo, i ...