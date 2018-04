Cagliari | Lopez | “vogliamo i tre punti con l’Udinese”

Serie A Cagliari - Lopez : «Vogliamo raggiungere presto la salvezza» : Cagliari -Otto sconfitte di fila per l' Udinese e tre per il Cagliari . Tutte e due in ritiro ed entrambi con un solo obiettivo: i tre punti. Ma se i bianconeri hanno ancora un po' di scorte , sono a ...

Serie A - lotta salvezza : precipita il Cagliari - Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo - respira il Sassuolo : Serie A, lotta salvezza- Una lotta salvezza ricca di colpi di scena, la quale si annuncia entusiasmante e lo sarà fino al termine del campionato. Spacciato il Benevento, torna in corsa il Verona dopo lo scontro salvezza contro il Cagliari. Il successo dei veneti rilancia le speranze salvezza di Pecchia e dei suoi uomini e […] L'articolo Serie A, lotta salvezza: precipita il Cagliari, Lopez a rischio? Riecco il Crotone. Spreca il Chievo, ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Andiamo in ritiro : tutti d'accordo» : VERONA - Il Cagliari perde una gara importantissima contro il Verona di Pecchia . Lopez ha commentato il risultato e ha annunciato il ritiro: 'C'era tanto in gioco, difficile vedere del bel calcio in ...

Panchina Cagliari - Diego Lopez sulla graticola : ecco l’eventuale sostituto : Panchina Cagliari – Situazione sempre più delicata per il Cagliari, altra sconfitta per la squadra di Diego Lopez nello scontro salvezza contro il Verona, la classifica adesso preoccupa, i punti di vantaggio sulla zona rossa sono solo due. La posizione di Diego Lopez è sempre più in bilico, il tecnico è sulla graticola, sono infatti in corso valutazioni da parte della dirigenza e la decisione verrà presa entro le prossime ore. In caso di ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Genoa - il risultato è ingiusto» : GENOVA - "È difficile parlare quando perdi, questo risultato è ingiusto, ma questa era una partita difficile". Diego Lopez prova a giustificare così il Cagliari dopo il ko di Marassi contro il Genoa, ...

Panchina Cagliari - Diego Lopez a rischio : ecco l’eventuale sostituto : Panchina Cagliari – Brutta prestazione del Cagliari contro il Torino, pesantissima sconfitta per 0-4 davanti al pubblico amico, situazione di classifica non tranquilla e Panchina del tecnico Diego Lopez a rischio, nelle ultime ore è stato avvistato infatti l’ex allenatore Massimo Rastelli. Il tecnico ex Avellino avrebbe incontro il presidente Tommaso Giulini, cena tra i due ed ipotesi ribaltone in Panchina che è viva. Difficile ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Non siamo stati squadra contro il Torino» : Cagliari - Diego Lopez commenta così il poker incassato dal Cagliari : 'Abbiamo fatto un buon primo tempo dove siamo arrivati in porta, avremmo potuto segnare. Eravamo bene in partita, avevo chiesto ...

Lopez - Cagliari in ritiro 'pasquale' : ANSA, - Cagliari, 31 MAR - Cagliari in ritiro "pasquale" dopo l'allenamento di domani. È la mossa scelta in casa rossoblù per ritrovare la concentrazione, dopo la batosta di oggi col Torino, in vista ...

Serie A Cagliari - Lopez : «Torino forte. Sau gioca dall'inizio» : Cagliari - Diego Lopez , l'allenatore del Cagliari , scopre qualche carta prima di affrontare il Torino in Sardegna: "Tre titolari sono Ceppitelli, Padoin e Sau...". L'attaccante sardo non gioca dal 1'...

