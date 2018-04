Bus in fiamme a Roma | autista interviene con l' estintore | Nessun passeggero

Roma : AutoBus di linea in fiamme : Roma – Un incendio si è sprigionato poco prima delle 6 su un bus in servizio sulla linea 466, lungo via di Portonaccio. L’autista è intervenuto con l’estintore di bordo e contemporaneamente ha allertato i vigili del fuoco che, una volta sul posto, hanno estinto le fiamme. Nessun passeggero è stato coinvolto nell’evento. Atac ha avviato un’indagine interna per accertare le ragioni dell’accaduto. E’ quanto ...

Roma - ancora un Bus in fiamme : ''Un incendio si è sprigionato poco prima delle 6 su un bus in servizio sulla linea 466, lungo via di Portonaccio . L'autista è intervenuto con l'estintore di bordo e contemporaneamente ha allertato i ...

Londra - Bus in fiamme : voli sospesi all’aeroporto di Stansted - vacanze di Pasqua a rischio : Londra, bus in fiamme: voli sospesi all’aeroporto di Stansted, vacanze di Pasqua a rischio Decolli sospesi fino a domani all’aeroporto di Stansted a Londra. Caos per i passeggeri dei voli in partenza per le vacanze di Pasqua, a causa dell’incendio di un bus navetta. Non ci sono stati feriti.Continua a leggere Decolli sospesi fino a […]

Londra - Bus in fiamme : voli sospesi all’aeroporto di Stansted - vacanze di Pasqua a rischio : Decolli sospesi fino a domani all'aeroporto di Stansted a Londra. Caos per i passeggeri dei voli in partenza per le vacanze di Pasqua, a causa dell'incendio di un bus navetta. Non ci sono stati feriti.Continua a leggere

Gb : Bus in fiamme - momenti di ansia in aeroporto Londra : Londra - - momenti di apprensione oggi pomeriggio nell'aeroporto londinese di Stansted, il cui terminal è stato in parte evacuato e chiuso per circa un'ora a scopo precauzionale dopo che un bus-...

Londra - Bus in fiamme all'aeroporto di Stansted : terminal evacuato : Momenti di panico nell'aeroporto londinese di Stansted, il cui terminal è stato parzialmente evacuato e chiuso per circa un'ora dopo che un bus-navetta aveva preso fuoco di fronte a uno degli ingressi.

Londra - Bus in fiamme all'aeroporto di Stansted : terminal evacuato : Momenti di panico nell'aeroporto londinese di Stansted, il cui terminal è stato parzialmente evacuato e chiuso per circa un'ora dopo che un bus-navetta aveva preso fuoco di fronte a uno degli ingressi. La situazione è tornata alla normalità e nessuna persona è rimasta ferita. La direzione dello scalo sta indagando sulle cause del rogo, apparentemente accidentali.

Thailandia : fiamme Bus operai - 20 morti : La Thailandia ha il secondo più alto tasso di incidenti stradali mortali nel mondo dopo la Libia, secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della Sanità , Oms, . Meno di 10 giorni fa un autobus ...

Thailandia : fiamme Bus operai - 20 morti : La Thailandia ha il secondo più alto tasso di incidenti stradali mortali nel mondo dopo la Libia, secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della Sanità , Oms, . Meno di 10 giorni fa un autobus ...

Fiamme su un Bus di operai birmani - 20 morti : La Thailandia ha il secondo più alto tasso di incidenti stradali mortali nel mondo dopo la Libia, secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della Sanità , Oms, . Meno di 10 giorni fa un autobus ...

Thailandia - in fiamme Bus con a bordo operai birmani : 20 morti : Un incendio scoppiato su un autobus che trasportava lavoratori birmani verso fabbriche thailandesi vicino a Bangkok ha ucciso 20 persone. Lo rende noto la polizia locale. L'incidente è avvenuto nella ...

Thailandia - in fiamme Bus con a bordo operai birmani : 20 morti : Un incendio scoppiato su un autobus che trasportava lavoratori birmani verso fabbriche thailandesi vicino a Bangkok ha ucciso 20 persone. Lo rende noto la polizia locale. L'incidente è avvenuto nella provincia occidentale di Tak, lungo il confine con la birmania. Sono 27 le persone che sono riuscite a mettersi in salvo, tra cui una rimasta gravemente ustionata.

Thailandia - fiamme su Bus : 20 i morti : 6.05 Un incendio divampato su un autobus ha causato la morte di 20 persone nei pressi di Bangkok, in Thailandia. Il bus trasportava operai birmani che si stavano recando al lavoro. L'incidente è avvenuto in piena notte nella provincia occidentale di Tak,lungo il confine con il Myanmar (ex Birmania). Ventisette persone sono riuscite a mettersi in salvo, ma una di esse è rimasta gravemente ustionata. Al momento non sono note le cause ...

Paura in Sardegna - autoBus divorato dalle fiamme : salvi per miracolo i passeggeri : Il mezzo dell'Arst, l'azienda del trasporto pubblico regionale, stava percorrendo la tratta tra Perdasdefogu e l'Orientale sarda quando è stato avvolto dalle fiamme. In salvo i passeggeri e il conducente. L'incendio forse dovuto ad un guasto tecnico.Continua a leggere