Bruxismo | cause | sintomi | cura e prevenzione

meteoweb.eu

: Bruxismo nei bambini e negli adulti: cause e terapie da seguire - TerrinoniL : Bruxismo nei bambini e negli adulti: cause e terapie da seguire -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Persi intende l’atto involontario e spesso non avvertito di stringere o digrignare i denti durante il sonno. Parliamo di un disturbo in continuo aumento, tanto da colpire, in Italia, 15-18 milioni di persone, bambini inclusi. Esso è dovuto ad una serie disia psicologiche che fisiologiche: ansia, stress, tensione emotiva, frustazione inespressa, personalità aggressiva, competitiva, iperattiva; malocclusione, postura errata, dolroi collegati alla dentizione, alla crescita e allo sviluppo della mandibola (nei bambini) ecc.Altri fattori che hanno ilcome effetto collaterale: eccessivo uso di caffeina e alcol, antidepressivi, droghe, disfunzioni del sistema nervoso. Tra ida non sottovalutare: mal di testa ingiustificato, dolore alle orecchie, sensazione di avere una o entrambe le orecchie tappate, vertigini, difficoltà di deglutizione, denti più sensibili ...