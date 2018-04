Brutale video di Code Vein ci mostra un nuovo gameplay

optimaitalia

: Brutale video di #CodeVein ci mostra un nuovo gameplay - OptiMagazine : Brutale video di #CodeVein ci mostra un nuovo gameplay - Libero_official : VIDEO - Con la fame sale anche la violenza, in Honduras rischia di finire tutto in malora - Panterarossa01 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Bandai Namco ha rilasciato, nelle ultime ore, undi, ilJRPG in stile soulslike attualmente in sviluppo presso il publisher giapponese. Il gioco uscirà nel corso del 2018, ma per il momento non conosciamo ancora la data di uscita specifica, ed è in sviluppo per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC.Il trailer contenente nuove e inedite sezioni dipercidue differenti dungeon: il primo è un luogo chiamato Ridge of Frozen Souls, mentre il secondo è un'ambientazione invasa dalle fiamme. Nel primo dungeon, l'eroe principale è supportato da una compagna armata di baionetta, mentre nel secondo lo vediamo accompagnato da Louis, che è armato invece di spada. Sembra che, stando alle ultime interviste rilasciate da Bandai Namco, la produzione del gioco si sta avviando verso la fase di rifinitura e Bandai vorrebbe ...