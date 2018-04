Brescia | valanga travolge motoslitta | gravissimo un uomo

Brescia - tre dispersi sotto una vasta valanga : soccorritori in azione : Una valanga si è staccata nel pomeriggio nella zona del Passo Crocedomini, poco distante dal lago di Lavena, in provincia di Brescia . I soccorritori sono al lavoro e al momento sono alla ricerca di ...

Valanga nel Brescia no - tre coinvolti : 19.30 Una Valanga si è staccata nel pomeriggio nella zona del Passo Crocedomini, poco distante dal lago di Lavena, in provincia di Brescia. I soccorritori sono al lavoro alla ricerca di tre persone che potrebbero essere rimaste intrappolate sotto la neve. Il fronte della Valanga sarebbe molto esteso.

Valanga nel Bresciano : nessuna persona coinvolta : Una Valanga si è staccata nel pomeriggio lungo la pista Secondino a Montecampione, nel Bresciano: inizialmente si è temuto per uno sciatore, ma a seguito di verifiche non risultano persone coinvolte. L'articolo Valanga nel Bresciano: nessuna persona coinvolta sembra essere il primo su Meteo Web.