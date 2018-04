BORSA ITALIANA OGGI Milano news | Tenaris a -3 | 8% | Azimut a -2 | 4% 13 aprile 2018

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari all'ultima seduta della settimana (13 aprile 2018) : BORSA ITALIANA news . Piazza Affari chiude la settimana , senza grandi dati macroeconomici in calendario, specie dall'Europa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 04:08:00 GMT)

BORSA ITALIANA : a Miart e Salone Mobile con tessuti firmati Lucio Fontana : Milano, 12 apr. (AdnKronos) - In occasione di Miart e del Salone del Mobile 2018, Borsa Italiana nell’ambito del proprio programma 'Finance for Fine Arts' presenta una mostra in Big-Borsa Italiana gallery dal titolo: 'Sul filo dello Spazialismo. Esperienze tessili di Lucio Fontana', su progetto di F