Boom di lesioni | per gli over 40 la corsetta giornaliera è un dramma

Fitness : a primavera è corsa mania - ma dopo i 40 anni Boom di lesioni : Non solo margherite: con l’arrivo del bel tempo e l’allungamento delle giornate, nei parchi spuntano i runner. In molti in primavera si armano di tuta e scarpe da ginnastica, con la speranza di rimettersi in forma dopo i mesi di pigrizia invernale. “Così i nostri studi si riempiono di pazienti: dopo i 40 anni, infatti, lanciarsi in uno sport senza un’opportuna preparazione fisica e senza impostare correttamente il gesto ...