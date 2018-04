Bologna - rinnovo per il ds Bigon : Sul campo, il Bologna sarà chiamato domenica a battere il Verona per chiudere la pratica salvezza. Fuori, invece, è già tempo di pensare al futuro. In città è sbarcato in mattinata da Montreal Joey Saputo e con il rientro del patron rossoblù a Casteldebole è arrivato il momento di cominciare a pianificare la prossima stagione. La prima mossa in programma è quello del rinnovo del contratto del direttore sportivo Riccardo Bigon. L’accordo è ...

Bologna - rinnovo in vista per ds Bigon : ANSA, - Bologna, 12 APR - Sul campo, il Bologna sarà chiamato domenica a battere il Verona per chiudere la pratica salvezza. Fuori, invece, è già tempo di pensare al futuro. In città è sbarcato in ...

Calciomercato Bologna - per Donsah un rinnovo più vicino : Bologna - Dalla possibile cessione , a gennaio era tutto fatto col Torino, , al rinnovo. Donsah - sebbene avesse un paio di volte con interviste pubbliche manifestato la sua volontà di cambiare aria - ...