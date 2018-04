Bologna Bimbo di 19 mesi muore all' asilo nido

Bologna - bimbo di 9 anni cade dalla finestra della cameretta al secondo piano : è in Rianimazione : A 9 anni è caduto dalla finestra di casa. Il bambino è ricoverato in Rianimazione , ma non sarebbe il pericolo di vita. E' accaduto nel Bolognese, il bambino è caduto dal secondo piano di una palazzina ...

Bologna - bimbo muore ferito dal vetro della finestra : chiesta imputazione coatta per tecnico Acer : Il gip di Bologna Grazia Nart ha chiesto l'imputazione coatta per il tecnico Acer accusato di omicidio colposo per la morte del piccolo Alessandro do Rosario, avvenuta il 5 agosto del 2016 dopo che il ...