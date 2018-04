Bolloré ormai è nell' angolo Resta solo l' opzione legale Telecom | i conti in tasca a

affaritaliani

(Di venerdì 13 aprile 2018) Vivendi, persa la battaglia per convincere i grandi fondi a respingere le richieste di Elliott Management (spalleggiato da Cassa depositi e prestiti), puòpiù ricorrere al contenzioso giudiziario per prendere tempo, in attesa di valutare se e come uscire dall’inItalia. Un disimpegno allo stato attuale causerebbe una minusvalenza di almeno 850 milioni, mentre accettare lo scorporo della rete potrebbe consentire di uscire con l’onore delle armi e qualche centinaio di milioni di utile. Ma comporterebbe la fine del sogno di creare una “Netflix del Sud Europa” coinvolgendo in un abbraccio a tre Canal Plus, Tim e Mediaset (sulla quale il gruppo di Vincent Bolloré perde già altri 1,5 miliardi circa) Segui su affaritaliani.it