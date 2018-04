: Bollette Tlc: Antitrust conferma misure - NotizieIN : Bollette Tlc: Antitrust conferma misure - FinanzaTrading : Tlc, Antitrust conferma misure cautelari su bollette telefoniche a 28 giorni -

L'provvedimento dicautelari in ottemperanza al quale gli operatori tlc Tim, Vodafone, Fastweb e WindTre, devono sospendere l'attuazione del 'repricing', oggetto dell'intesa contestata, e definire la propria offerta di servizi in modo autonomo rispetto ai concorrenti. Le parti, si legge nel comunicato dell' Autority, avrebbero notificato, contestualmente ai clienti la fatturazione, su 4 settimane, prevedendo al contempo l'aumento del canone per distribuire la spesa su 12 mesi invece che su 13.(Di venerdì 13 aprile 2018)