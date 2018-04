Bob Morley alla Jibland 3 | l’attore di The 100 ospite della convention | date | extra e

Nessun triangolo in The 100 5? Bob Morley parla della reunion dei Bellarke : Niente guerre tra "shippers": lo showrunner Jason Rothenberg ha dichiarato che in The 100 5 non ci sarà Nessun triangolo amoroso, così i fan Bellarke/Becho potranno stare tranquilli. Infatti, il creatore della serie post-apocalittica ha ammesso a TV Guide: "Non mi piacciono proprio i triangoli amorosi", alludendo al fatto che l'ultima volta che si sono imbarcati in un argomento del genere era nella prima stagione, con Finn, Clarke e ...

Bob Morley di The 100 minacciato di nuovo dai fan su Twitter : l’attore dice addio ai social? : Quando un fan di una serie non riesce a distinguere l'attore dal personaggio, vuol dire che c'è un grave problema di fondo: questo è quanto accade, purtroppo spesso e volentieri, a Bob Morley di The 100. L'attore è stato nuovamente preso di mira da alcuni utenti su Twitter, tra minacce, messaggi di odio e insulti: per la star sarà la volta definitiva per dire addio ai social network? Non è la prima volta che Morley viene bersagliato su ...

Video promo di The 100 5 con Eliza Taylor e Bob Morley : Jason Rothenberg annuncia “grandi cose” : Non è un trailer vero e proprio ma il Video promo di The 100 5 ci permette di dare un primo sguardo al look di alcune dei protagonisti nella nuova stagione, che approderà su The CW il prossimo 24 aprile. L'attesa è ancora lunga per una quinta stagione che promette un netto cambio di rotta e una sorta di reboot. The 100 5 aprirà con l'episodio intitolato "Eden" e si concluderà con un doppio finale di stagione dal titolo altrettanto emblematico ...