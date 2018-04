BLITZ BARDONECCHIA | PROCURA TORINO PROCEDE CONTRO DOGANIERI FRANCESI “Quei locali non

BLITZ BARDONECCHIA - da procura Torino ordine di investigazione europeo : Blitz Bardonecchia , da procura Torino ordine di investigazione europeo I magistrati piemontesi procedono contro 5 doganieri francesi che il 30 marzo hanno costretto un migrante a dei controlli nei locali di una ong nella stazione. Hanno chiesto di interrogarli per reati di concorso in violazione di domicilio e perquisizione ...

BLITZ a Bardonecchia - procura Torino procede contro 5 doganieri : “Violazione di domicilio e perquisizione illegale” : Violazione di domicilio e perquisizione illegale. Sono i reati di cui sono sospettati cinque agenti (finora senza nomi) delle dogane francesi che la sera del 30 marzo scorso hanno fatto irruzione nella saletta della stazione di Bardonecchia affidata in cui mediatori del Comune e volontari della ong Rainbow for Africa per assistere i migranti. Secondo la procura di Torino hanno agito violando tutti gli accordi e i regolamenti e per questo il ...

BLITZ BARDONECCHIA - ce la stiamo prendendo con la Francia perché non vogliamo i migranti in Italia : Di nuovo la Valsusa al centro dell’attenzione. Questa volta non per il Treno ad alta velocità – tema che però potrebbe tornare di grande attualità se si forma un governo con Movimento 5 stelle – ma per le tensioni di frontiera con la Francia sui migranti. La prepotente azione dei doganieri francesi a Bardonecchia, infatti, ha suscitato così tante reazioni perché è avvenuta in un contesto – forse un crescendo – di ...