Blitz Bardonecchia | da procura Torino ordine di investigazione europeo

Blitz a Bardonecchia - procura Torino procede contro 5 doganieri : “Violazione di domicilio e perquisizione illegale” : Violazione di domicilio e perquisizione illegale. Sono i reati di cui sono sospettati cinque agenti (finora senza nomi) delle dogane francesi che la sera del 30 marzo scorso hanno fatto irruzione nella saletta della stazione di Bardonecchia affidata in cui mediatori del Comune e volontari della ong Rainbow for Africa per assistere i migranti. Secondo la procura di Torino hanno agito violando tutti gli accordi e i regolamenti e per questo il ...

Blitz Bardonecchia - l'inchiesta entra nel vivo : si ascoltano testimoni : Blitz Bardonecchia, l'inchiesta entra nel vivo: si ascoltano testimoni Dopo l'irruzione di 5 gendarmi francesi nei locali gestiti dalla Ong Rainbow4Africa nella stazione piemontese, la Procura di Torino attende un'informativa più approfondita dalla Questura. Gli agenti non sono stati ancora ...

Blitz Bardonecchia - ce la stiamo prendendo con la Francia perché non vogliamo i migranti in Italia : Di nuovo la Valsusa al centro dell’attenzione. Questa volta non per il Treno ad alta velocità – tema che però potrebbe tornare di grande attualità se si forma un governo con Movimento 5 stelle – ma per le tensioni di frontiera con la Francia sui migranti. La prepotente azione dei doganieri francesi a Bardonecchia, infatti, ha suscitato così tante reazioni perché è avvenuta in un contesto – forse un crescendo – di ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Blitz Bardonecchia : gendarmi indagati - tensione Italia Francia - 3 aprile - : ULTIME NOTIZIE oggi, 3 aprile 2018, ultim'ora: blitz Bardonecchia, gendarmi indagati, tensione Italia Francia. Parigi non arretra.

Blitz a Bardonecchia - la Francia : "Mai violata la sovranità italiana" | : Secondo il gabinetto del ministro Gerald Darmanin, l'episodio accaduto alla stazione piemontese, dove venerdì 5 gendarmi francesi hanno fatto irruzione per controllare un migrante, è solo "una stretta ...

Blitz a Bardonecchia - il prefetto ringrazia la Ong. I volontari : "I francesi si scusino" : Mentre la Francia insiste nel dire che non c'è stata violazione della sovranità italiana, il sindaco assicura: "Non vogliamo diventare la nuova Ventimiglia"

Blitz a Bardonecchia - prefetto : "Da Ong ottimo lavoro con i migranti" - : Saccone in visita alla stazione piemontese, gestita da Rainbow4Africa, dove venerdì cinque gendarmi francesi hanno fatto irruzione per controllare un migrante. Polemica tra l'organizzazione e Gasparri,...

Blitz a Bardonecchia - prefetto : “Da Ong ottimo lavoro con i migranti” : Blitz a Bardonecchia, prefetto: “Da Ong ottimo lavoro con i migranti” Saccone in visita alla stazione piemontese, gestita da Rainbow4Africa, dove venerdì cinque gendarmi francesi hanno fatto irruzione per controllare un migrante. Polemica tra l’organizzazione e Gasparri, che su Twitter accusa: “Ong supportano questo transito ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora Blitz Bardonecchia : Italia-Francia - crisi diplomatica e doganieri indagati : Ultime notizie: di oggi, ultim'ora. blitz di Bardonecchia, crisi diplomatica Italia-Francia dopo incidente nel centro migranti in Piemonte. doganieri indagati, le novità (2 aprile)(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 10:52:00 GMT)

Blitz della Gendarmerie a Bardonecchia - la dogana francese sospende i controlli : Italia e Francia sull’orlo di una crisi diplomatica, come non accadeva da anni. E ancora una volta lo scontro si consuma sul tema dell’immigrazione, o meglio sul controllo della frontiera comune. A scatenare l’ira del governo e l’indignazione della politica italiana tutta è stato il «Blitz» di doganieri francesi avvenuto venerdì scorso in una sala ...

Blitz francese a Bardonecchia - ?Procura apre inchiesta. Parigi sospende i controlli : Per ora il procedimento è a carico di ignoti, anche perché non si conoscono le generalità degli agenti transalpini responsabili dell’irruzione nel centro di assistenza migranti...

La procura di Torino apre un'inchiesta sul "Blitz francese" a Bardonecchia : Dopo "l'irruzione francese" nel centro accoglienza di Bardonecchia la procura di Torino ha aperto un fascicolo. Al momento il...

Migranti - Blitz a Bardonecchia : inchiesta per abuso e violenza privata | : Convocato l'ambasciatore francese, la Farnesina chiede spiegazioni. Per la Francia non ci sono state infrazioni. Il ministro Minniti: "Ad un fatto grave c'è stata una risposta all'altezza da parte ...

Blitz Bardonecchia - la procura apre fascicolo per abuso - violenza e violazione di domicilio : abuso in atti di ufficio, violenza privata e violazione di domicilio. Questi i reati ipotizzati dalla procura di Torino nel fascicolo di indagine aperto per fare luce sui fatti di Bardonecchia. Si sta ...