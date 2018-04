Bimbo di 19 mesi muore all’asilo nido | ipotesi omicidio colposo

Minerbio - morto Bimbo di 19 mesi all’asilo nido/ Il pm di Bologna ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo : Minerbio, bimbo di 19 mesi muore all'asilo nido: colpito da malore o soffocato da rigurgito? Le ultime notizie sulla tragedia: si attende l'autopsia per risalire alla causa del decesso(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 13:51:00 GMT)

Tragedia all'asilo nido - muore Bimbo di 19 mesi : Un bimbo di 19 mesi è morto ieri pomeriggio, probabilmente per un malore, in un asilo privato a Minerbio, nel Bolognese. Il piccolo Alessandro a quanto pare non riusciva a risvegliarsi dal riposino ...

ASILO NIDO MINERBIO - MORTO Bimbo 19 MESI/ Scuola Infanzia - “mai incidenti in 13 anni” : l’autopsia decisiva : MINERBIO, BIMBO di 19 MESI muore all'ASILO NIDO: colpito da malore o soffocato da rigurgito? Le ultime notizie sulla tragedia: si attende l'autopsia per risalire alla causa del decesso(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 11:43:00 GMT)

Bologna - tragedia all'asilo nido - muore Bimbo di 19 mesi : Un bimbo di 19 mesi è morto ieri pomeriggio, probabilmente per un malore, in un asilo privato a Minerbio, nel Bolognese. Il piccolo Alessandro a quanto pare non riusciva a risvegliarsi dal riposino ...

Bologna - dramma all’asilo : Bimbo di 19 mesi muore dopo il pisolino pomeridiano : Durante il pisolino pomeridiano nel suo asilo nido di Minerbio il piccolo potrebbe essere stato colpito da un malore. Il pm ha disposto l'autopsia.Continua a leggere

Bologna Bimbo di 19 mesi muore all'asilo nido : Tags: Bologna carabinieri cronaca indagini italia Manerbio muore Bimbo di 19 anni notizie nazionali Precedente

Minerbio - Bimbo di 19 mesi muore all'asilo nido/ Ultime notizie : colpito da malore o soffocato da rigurgito? : Minerbio, bimbo di 19 mesi muore all'asilo nido: colpito da malore o soffocato da rigurgito? Le Ultime notizie sulla tragedia: si attende l'autopsia per risalire alla causa del decesso(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 09:37:00 GMT)

Dramma in Germania : cane di famiglia morde in testa un Bimbo di 7 mesi e lo uccide : La tragedia nella città di Bad Koenig, in Assia. Il cane di famiglia ha aggredito in casa il piccolo Jannis di 7 mesi. Il bambino è morto qualche ora dopo in ospedale.Continua a leggere

GAZA - CECCHINO ISRAELIANO SPARA A Bimbo PALESTINESE/ Video shock - ma sarebbe di alcuni mesi fa : GAZA, CECCHINO ISRAELIANO SPARA a bambino PALESTINESE, Video shock, l’esultanza dei commilitoni: “Wow”. Il filmato è stato diffuso in queste ore, con immagini davvero scioccanti(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 23:52:00 GMT)

Parma - Bimbo di 18 mesi muore dopo due giorni di febbre alta : aperta inchiesta : Il piccolo aveva febbre alta da due giorni, poi è peggiorato improvvisamente: quando i genitori sono arrivati all'ospedale Maggiore di Parma era già deceduto. La Procura ha aperto un fascicolo di indagine, in cui non risulta ancora nessun indagato, per fare chiarezza sulla vicenda.Continua a leggere

Parma - morto Bimbo di 18 mesi dopo due giorni di febbre alta/ La Procura ha aperto un’inchiesta : Parma, morto bimbo di 18 mesi dopo due giorni di febbre alta: la Procura ha aperto un’inchiesta. E’ avvenuto nella giornata di mercoledì, con il piccolo giunto in arresto cardiaco(Pubblicato il Sun, 08 Apr 2018 12:02:00 GMT)

Parma - Bimbo di 18 mesi muore dopo due giorni di febbre : La Procura di Parma ha aperto un fascicolo di indagine per morte come conseguenza di altro reato, senza indagati, sul decesso di un bambino di 18 mesi portato dai genitori, mercoledì scorso, all'...

Bimbo di 18 mesi muore dopo due giorni di febbre - aperta un'indagine : A soli 18 mesi è morto dopo due giorni di febbre alta. La Procura di Parma ha aperto un fascicolo di indagine per morte come conseguenza di altro reato, senza indagati, sul decesso del...

Bimbo di 18 mesi muore dopo due giorni di febbre : La Procura di Parma ha aperto un fascicolo di indagine per morte come conseguenza di altro reato, senza indagati, sul decesso di un bambino di 18 mesi portato dai genitori, mercoledì scorso, all'...