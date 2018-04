Biglietti Napoli-Udinese | Serie A 18 aprile | come acquistare i tickets per la

Juve-Napoli vietata agli azzurri?Stop vendita Biglietti in Campania : Come ci si poteva aspettare, Juventus-Napoli sarà partita che finirà sotto la lente d'ingrandimento dell'Osservatorio nazionale sulle Manifestazioni sportive. Il Napoli spera di avere i suoi sostenitori a Torino nel big match che può valere lo scudetto, ma saranno le autorità a dare o meno il via libera per la trasferta dei tanti tifosi azzurri che attendono l'evento.

Lucy Lawless al Napoli Comicon 2018 - annunciata come ospite l'attrice di Xena e Ash vs Evil Dead : Biglietti - data e orari : l'attrice neozelandese, famosa e amata in tutto il mondo per i suoi ruoli in serie tv come Xena e Spartacus, incontrerà i fan durante il corso della manifestazione napoletana dedicata al mondo dei fumetti, del cinema e delle serie tv.

Lucy Lawless al Napoli Comicon 2018 - annunciata come ospite l’attrice di Xena e Ash vs Evil Dead : Biglietti - data e orari : Ci sarà anche Lucy Lawless al Napoli Comicon 2018: l'attrice neozelandese, famosa e amata in tutto il mondo per i suoi ruoli in serie tv come Xena e Spartacus, incontrerà i fan durante il corso della manifestazione napoletana dedicata al mondo dei fumetti, del cinema e delle serie tv. In particolare, come si legge sul sito ufficiale del Napoli Comicon, la Lawless parteciperà grazie alla collaborazione con Infinity alla proiezione in anteprima ...

Biglietti Milan-Napoli (15 aprile) : come acquistare i tickets della 32ma giornata di Serie A : Domenica 15 aprile alle ore 20.45 la Scala del calcio sarà teatro di una sfida di grande tradizione della nostra Serie A: Milan-Napoli, valida per la 32esima giornata del torneo nazionale. Gli uomini di Maurizio Sarri si presentano a San Siro con tanta voglia di far bene e con un unico risultato a disposizione per sperare ancora nel sogno “Scudetto”: la vittoria. La Juventus corre ad alta velocità e l’unico modo per tenere il ...

Biglietti Napoli-Chievo (8 aprile) : come acquistare i tickets della 31ma giornata di Serie A : Domenica 8 aprile si giocherà Napoli-Chievo, match valido per la 31^ giornata della Serie A 2018 di calcio. Allo Stadio San Paolo, i partenopei torneranno in campo dopo il dolorosissimo pareggio col Sassuolo che ha permesso alla Juventus di allungare in testa alla classifica: ora i ragazzi di Maurizio Sarri inseguono i bianconeri a quattro punti di distacco e non vogliono perdere ulteriormente terreno per continuare a sognare lo scudetto. Gli ...

Nek Max Renga in concerto a Napoli il 3 aprile : info - scaletta e ultimi Biglietti : Nek Max Renga in concerto a Napoli il 3 aprile riprendono il tour che andranno a concludere con il grande evento all'Arena di Verona. Il trio si è preso un mese di pausa dal palco per la promozione del disco che hanno rilasciato il 9 marzo scorso, per il quale hanno tenuto un lungo firma copie nel quale hanno incontrato i fan. Gli ultimi biglietti per assistere al concerto sono ancora in prevendita su TicketOne e in tutti i canali ...

Serie A - domani via libera a rimborso Biglietti di Sassuolo-Napoli : I tifosi che avevano acquistato i biglietti per Sassuolo-Napoli, match della 30esima giornata di Serie A in programma il prossimo 31 marzo, match inizialmente previsto alle 15 e poi spostato alle 18, potranno chiedere il rimborso a partire da domani. Lo annuncia il Sassuolo con una nota sul suo sito ufficiale. “In considerazione dell’avvenuto cambiamento di orario della partita Sassuolo- Napoli, in programma sabato 31 Marzo 2018 alle ...

Le Vibrazioni sbarcano a Napoli : cinque Biglietti in regalo con Il Mattino : «Di Sanremo ci è rimasta la soddisfazione del pezzo che sta andando molto bene anche in radio, ma anche un ottimo ricordo perché è stata una bellissima...

Concerti Coez 2018 : date a Roma - Napoli e Padova - prezzi dei Biglietti e scaletta canzoni : I Concerti di Coez sono ormai alle porte. In questo 2018 a Roma, Napoli e Padova, non si vede l’ora di sentir cantare. Molte sono le città scelte per questo tour estivo. I suoi fan non aspettano altro che sentirlo cantare “Faccio un casino” che verrà riprodotto in questo tour. Dopo il grande successo del tour invernale, i fan non vedono l’ora di risentire il loro cantante preferito. Nell’articolo di oggi, vediamo insieme in che date sarà a Roma, ...

Napoli - contro il Sassuolo si gioca alle 18 ma è giallo sui Biglietti : Napoli - L'unica via d'uscita, dopo una lunga serie di errori e omissioni, è stata alla fine la soluzione più drastica: lo spostamento di orario della partita del 31 marzo tra Sassuolo e Napoli dalle ...