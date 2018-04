Biglietti Crotone-Juventus | Serie A 18 aprile | come acquistare i tickets per la

oasport

(Di venerdì 13 aprile 2018) Tra le gare del trentatreesimo turno dellaA di calcio, che si disputerà tra il 17 ed il 18, c’è l’incontro tra, in programma mercoledì 18alle ore 20.45 nella città calabrese, che vedrà la battaglia sportiva tra i bianconeri, a quota 81, ed i pitagorici, a quota 27, con un esito che, sulla carta, appare già scritto. Sono 41 i punti conquistati in trasferta dalla, grazie a 13 vittorie e due pareggi in 16 partite, con 37 gol fatti e 13 subiti, mentre i calabresi hanno collezionato in casa 19 punti in 16 partite, con 5 vittorie e 4 pareggi, siglando 16 reti e subendone 21. Dunque, statisticamente, quando lagioca in trasferta, si segna molto, in media tre gol a partita. All’andata, a Torino, finì 3-0 per la, identico punteggio con il quale i bianconeri si erano imposti nella scorsa stagione tra le mura amiche. Lo scorso ...