Bif&st 2018 | la Puglia più bella è a primavera

(Di venerdì 13 aprile 2018) «È davvero un delitto invecchiare», diceva Jeanne a Paul in Ultimo Tango a Parigi. Una frase che ha portato bene alla pellicola che, a 46 anni dall’uscita, non sembra essere invecchiata per niente. Il film, uno dei più discussi di sempre, è stato restaurato grazie al Centro Sperimentale di Cinematografia e verrà proiettato in anteprima al Bif&st– Bari International Film Festival alla presenza del regista Bernardo Bertolucci. La nona edizione del festival si svolge dal 21 al 28 aprile. Con un 25 aprile che cade di mercoledì, quest’anno il ponte per il Giorno della Liberazione offre un weekend (davvero lungo). Impossibile non partire! Ini colori dellariprendono il loro vigore e la natura esplode. Gli olivi sono in fiore, il mare sembra ancora più blu e l’oro della sabbia, il bianco dei trulli e il giallo del Barocco si intensificano sotto i primi raggi ...