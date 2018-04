optimaitalia

: Biffy Clyro in Italia nel 2018 per un unico concerto a Milano: dettagli e prezzi dei… - all_music_it : Biffy Clyro in Italia nel 2018 per un unico concerto a Milano: dettagli e prezzi dei… - OptiMagazine : .@BiffyClyro in Italia nel 2018 per un unico concerto a Milano: dettagli e prezzi dei biglietti in prevendita su Ti… - Relics_Live : Nuovo articolo: Biffy Clyro MTV Unplugged Tour – 1 ottobre Teatro dal Verme di Milano -

(Di venerdì 13 aprile 2018)innelper un unica data in autunno: la band scozzese fa ritorno nel nostro Paese per presentare il nuovo album MTV Unplugged: Live At Roundhouse London.La band si esibirà il prossimo 1 ottobreal Teatro Dal Verme di, per unacustico con nuovi arrangiamenti dei loro brani più famosi. Iporteranno sul palco anche i brani del nuovo album MTV Unplugged: Live At Roundhouse London, in uscita il 25 maggio.Il nuovo disco, registrato nella famosa Roundhouse di Londra a novembre, è già disponibile in pre-order da venerdì 13 aprile.Durante la nuova e imperdibile tournée internazionale MTV Unplugged Tour, la band proporrà al pubblico uno spettacolo speciale, interamente in acustico, con arrangiamenti nuovi in versione unplugged di alcune delle più celebri hit.Dopo aver suonato al fianco di pilastri della musica ...