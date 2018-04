Bianca Atzei non è dimagrita all' Isola Dei Famosi 2018 “Passavano snack proteici…”

La finale dell’Isola dei famosi si avvicina : Bianca Atzei e gli altri naufraghi mangiano spaghetti e tornano in Italia : Ultime immagini dall'Honduras, i naufraghi toccano le acque che gli hanno tenuto compagnia per l'ultima volta in attesa della finale dell'Isola dei famosi in onda proprio lunedì 16 aprile. Bianca Atzei e gli altri naufraghi si preparano a tornare in Italia dopo quasi tre mesi passati lontani da casa e il loro primo pensiero è dedicato ai propri familiari che presto potranno riabbracciare. Amaurys Perez ha passato le sue ultime ore in acqua, a ...

Isola dei famosi 2018 - ecco perché Bianca Atzei non ha perso peso : Ha destato molta curiosità, nel corso della semifinale de L’Isola dei famosi, il fatto che Bianca Atzei non abbia perso peso durante la sua permanenza in Honduras. Invitati a guardarsi allo specchio dopo quasi 3 mesi dall’inizio del reality, i naufraghi hanno fatto i conti con la loro nuova immagine, ma la cantante non ha visto grandi cambiamenti come invece altri suoi compagni d’avventura. Zero sono infatti i chili persi da ...

“Chissà come hai fatto…”. Veleno contro Bianca Atzei : la cantante - finalista de L’Isola dei Famosi - al centro di accuse pesantissime. A parlare uno che il reality lo conosce molto bene : Sempre più in alto la tensione in vista della finalissima de L’Isola dei Famosi, quella che sancirà il vincitore dell’edizione 2018, forse la più travagliata di sempre. Aperta dal “canna-gate” con successivo addio di Francesco Monte, la trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi è infatti proseguita a colpi di accuse, insinuazioni, liti, polemiche, ritiri e chi più ne ha più ne metta. Gli ultimi giorni prima ...

Isola dei famosi - Filippo Nardi massacra Bianca Atzei : 'Chissà com'è arrivata in finale' : Dopo l'esperienza all'Isola dei famosi, l'odio tra Filippo Nardi e Bianca Atzei non sembra svanire. Mentre il reality condotto da Alessia Marcuzzi si avvia verso la finalissima, il dj non perde ...

«Bianca Atzei ha una cotta per Nino Formicola - Nardi è stato un ripiego» - la rivelazione di una ex naufraga : Bianca Atzei avrebbe una cotta per Nino Formicola . Lo scoop arriva, ancora una volta, da Eva Henger che confessa un retroscena fino ad oggi restato nascosto de L'Isola dei famosi. Isola, il dramma ...

Isola dei Famosi 2018 - Eva Henger : “Bianca Atzei ci ha provato con Nino Formicola - le piacciono gli uomini grandi” : All’Isola dei Famosi, arrivata quasi al rush finale, è arrivato un ghiotto scoop (per gli appassionati di gossip), direttamente da Casa Signorini. Stando a quanto riportato da Fanpage.it, durante una puntata del programma condotto dal direttore di Chi, Alfonso Signorini, Eva Henger si sarebbe lasciata andare all’ennesima confessione: “A Bianca Atzei piaceva Nino Formicola e ci ha provato. Le piacciono i grandi e gliel’ha ...

Isola dei famosi - il fuorionda di Francesca Cipriani e Rosa Perrotta contro Bianca Atzei : 'La odio' : Un fuorionda dall' Isola dei famosi svela i veri rapporti tra le naufraghe in Honduras . Una telecamera malandrina resta accesa mentre Rosa Perrotta e Francesca Cipriani si sfogano accusando Bianca ...

