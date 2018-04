Biagio Antonacci a Radio Italia presenta Mio Fratello e racconta il rapporto con

Video di Biagio Antonacci a Che Tempo Che Fa in Mio Fratello con Mario Incudine : “Una canzone contro l’odio” : Ospite della puntata dell'8 aprile, Biagio Antonacci a Che Tempo Che Fa ha presentato il nuovo singolo Mio Fratello, il terzo estratto dal suo ultimo album in studio. Il brano è appena entrato in rotazione radiofonica, accompagnato da un Video speciale che segna la prima collaborazione per un Videoclip musicale dei fratelli Fiorello, come ha spiegato il cantautore a Fabio Fazio: "È una cosa bella, ho coinvolto due amici per questo Video, ...

Il video di Mio fratello di Biagio Antonacci con Beppe e Rosario Fiorello per una parabola del figliol prodigo 2.0 : Rosario e Beppe Fiorello sono protagonisti per la prima volta di un video musicale in Mio fratello di Biagio Antonacci, per la regia di Gabriele Muccino. Il terzo singolo estratto dall'album Dediche e Manie di Antonacci è una ballata popolare che si avvale della partecipazione di Mario Incudine, musicista e interprete che porta avanti la tradizione del cunto siciliano: Mio fratello contiene infatti un'intera strofa cantata da Incudine a metà ...

Il video di Mio Fratello di Biagio Antonacci in anteprima su Rai1 il 5 aprile : l’annuncio di Fiorello : Il video di Mio Fratello di Biagio Antonacci sarà trasmesso in anteprima su Rai1 il 5 aprile. A darne l'annuncio è uno dei protagonisti, Rosario Fiorello, che ha reso nota la data della messa in onda della clip diretta da Gabriele Muccino. Nel nuovo video del singolo, anche Beppe Fiorello, che così rende significato al titolo del brano che sarà in rotazione radiofonica a partire dal 6 aprile e dopo il rilascio dei primi singoli, In mezzo al ...

Mio fratello di Biagio Antonacci - testo e significato : la storia di due fratelli che si ritrovano : testo e significato di “Mio fratello”, il nuovo singolo di Biagio Antonacci in rotazione radiofonica da venerdì 6 aprile. Il videoclip ufficiale del brano è stato diretto dal regista Gabriele Muccino e vede protagonisti, per la prima volta insieme, Rosario e Beppe Fiorello. Venerdì 6 aprile arriva in radio il nuovo singolo di Biagio Antonacci feat. Mario Incudine Biagio Antonacci torna con un nuovo singolo: si tratta di “Mio ...

Biagio Antonacci ritorna in radio con “Mio Fratello” feat Mario Incudine : MIO FRATELLO è il nuovo singolo di Biagio Antonacci che sarà in rotazione da venerdì 6 aprile. Il brano è il nuovo singolo estratto dall’ultimo disco di inediti del cantautore, DEDICHE E MANIE, uscito lo scorso 10 novembre su etichetta IRIS e distribuito da SONY MUSIC ITALIA. Oltre allo stesso Biagio, il brano vede la partecipazione di Mario Incudine, giovane esponente della musica popolare siciliana che duetta con lui nel dialetto della sua ...

I fratelli Fiorello con Biagio Antonacci - aneddoti dal set del video di Mio Fratello tra complicità e sorprese : Stanno lavorando ormai da giorni Beppe e Rosario Fiorello con Biagio Antonacci e Gabriele Muccino sul set del video del nuovo singolo del cantautore di Rozzano, Mio Fratello. Mentre prepara la nuova tranche del suo tour nei palazzetti, Biagio Antonacci sta infatti per rilasciare il terzo estratto dal suo ultimo album, Dediche e manie: la scelta è ricaduta su uno dei brani più audaci ed interessanti del disco, con un testo dai riferimenti ...

