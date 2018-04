Berlusconi show in Molise | alla ragazza che gli stringe la mano | “Se fai così non trovi

Berlusconi a Termoli : «Di Maio non può dirmi cosa fare» Salvini : «L’intesa? Un’altra» Video : lo show del Cavaliere : Mentre Luigi Di Maio gli chiede di fare un passo di lato, lui va avanti e pensa alle prossime elezioni nella Regione, primo test per verificare i rapporti di forza interni ed esterni alla coalizione dopo le politiche di marzo

La tenerezza del Berlusconi show. Il Cav. dopo di lui vuole solo il diluvio : C'è un che di tenero. E un che di bastardo. Silvio Berlusconi che non sa trattenersi al debutto del suo successore " Matteo Salvini, leader del centrodestra " svela una dolcezza disarmante: è la ...

Grillo - show a Palermo 'Quando vedo Berlusconi al Colle impazzisco' : Palermo - Sono battute, feroci incursioni nella cronaca, di un uomo che confessa ancora una volta una crisi d'identità: non si sente leader politico, fatica ormai a ritrovarsi nei panni del comico. Ma la sua 'Insomnia' porta Beppe Grillo a dire la ...

[Il retroscena] Mattarella ai leader : "tempo scaduto". Darà l'incarico. Ma il Berlusconi show fa saltare il patto Salvini-Di Maio : A chi mette in guardia il Cavaliere da scelte "umilianti" come l'appoggio esterno al governo Lega-M5s magari con qualche figura tecnica nei ministeri caldi per Forza Italia , Economia e Sviluppo ...

Lo show di Berlusconi fa infuriare Salvini : Non era condiviso e non lo sarà mai da parte nostra un no al dialogo con il Movimento 5 Stelle, seconda forza politica in Parlamento'. Poi la stoccata: 'Le parole finali di Berlusconi al Colle non ...

Berlusconi show al Quirinale : cede la scena a Salvini ma poi lancia un fendente contro Di Maio : E' una scenetta gustosa, che dice tutto sui rapporti tra Berlusconi e Salvini. I due, con la Meloni, escono dallo studio di Mattarella al Quirinale. E offrono un 'panino'. Ovvero: breve presentazione ...

Salvini non molla Berlusconi "Anche Forza Italia al governo" "Premier leghista". Show di Silvio : Il Centrodestra conferma la sua unità dopo l'incontro con il Presidente Sergio Mattarella. Matteo Salvini legge una dichiarazione concordata con Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni Segui su affarItaliani.it