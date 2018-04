Berlusconi rilancia | «Di Maio  non può dirmi cosa devo fare» Salvini | ora spero nel

Centrodestra - il vertice tra Berlusconi - Salvini e Meloni : 'Casellati al Senato'. E Di Maio rilancia. Fico alla Camera : Il Centrodestra è ancora vivo, trova l'intesa sul nome di Elisabetta Casellat i per il Senato e chiede al Movimento 5 Stelle di cambiare il proprio candidato per la Camera, non più Riccardo Fraccaro ...

La Lega rilancia l'asse con M5S. Berlusconi-Salvini ai ferri corti : Il tradimento, a detta degli azzurri, conseguito con la mossa di Salvini è dettato dall'intenzione del Carroccio di togliere dalla scena politica il leader azzurro. I parlamentari di FI si preparano ...

Centrodestra - Salvini rilancia la sfida a Berlusconi : 'Saremo la prima forza' : 'Solo io posso fermare la setta dei M5s' ribatte il leader di Forza Italia. Poi fa sapere: 'In caso di nuove elezioni sarò disposto a un'ennesima discesa in campo, come candidato' -

Berlusconi rilancia Tajani come candidato premier : Il Cav si dice pronto a candidarsi premier se la corte di Strasburgo gli darà ragione. 'Sono a disposizione, in caso di un risultato elettorale che porti all'incertezza'. Il centrodestra si prepara ...

Berlusconi rilancia su Tajani - 'la Lega è 4 punti dietro' : Lo ha detto stamattina il presidente di FI in un'intervista radiofonica - Matteo Salvini "ha il forte desiderio di primeggiare", ma "gli ultimi sondaggi danno la Lega a quattro punti indietro da noi. ...

Sfida sul premier - Prodi rilancia Gentiloni Berlusconi fa l’identikit che porta a Tajani : «Paolo è la serietà al governo, lavora bene in un momento difficile»Il padre dell’Ulivo sostiene «Insieme»: il Rosatellum va cambiato

Grasso rilancia una "patrimoniale equa" come antidoto alla flat tax di Berlusconi : La definizione ufficiale è "imposta d'equità", nei fatti si può chiamare "patrimoniale", come dice lo stesso Pier luigi Bersani: Liberi e uguali presenta il programma economico e tra le priorità piazza una riforma delle varie imposte sul patrimonio proponendo di unificarle sotto un unico cappello, che abbia nella progressività la garanzia della lotta alle diseguaglianze. Pietro Grasso, Bersani, Cecilia Guerra e ...

Berlusconi : 'Pensione di 1.000 euro per tutte le mamme'. E rilancia il Ponte sullo Stretto : 'Abbiamo previsto una pensione di mille euro per tutte le mamme d'Italia', lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi, chiedendo un applauso alla platea di Coldiretti. 'Noi - ha aggiunto - vogliamo ...

Berlusconi : 'Pensione di 1.000 euro per tutte le mamme'. E rilancia il Ponte sullo Stretto : 'Abbiamo previsto una pensione di mille euro per tutte le mamme d'Italia', lo ha detto il leader di FI Silvio Berlusconi, chiedendo un applauso alla platea di Coldiretti. 'Noi - ha aggiunto - vogliamo ...

E da noi? Berlusconi rilancia il condono edilizio. No di Salvini : 'Bisogna cambiare le regole, chi deve costruire non dovrà aspettare la licenza' dice il leader di Forza Italia

Pensioni - ultime news su Quota 41 e minime : Salvini e Berlusconi rilanciano Video : Abolire la Legge Fornero e implementare una nuova riforma #Pensioni per mandare tutti in pensione con Quota 41 o Quota 100, innalzare le Pensioni minime a 1000 euro al mese e concedere la stessa prestazione previdenziale alle casalinghe: solo promesse per attirare voti in vista delle elezioni del 4 marzo oppure progetti realmente applicabili? Secondo Matteo Salvini, il leader della Lega, l'abolizione della Legge Fornero [Video] e ...