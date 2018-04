Berlusconi | nessuno può dire a me e nostri elettori cosa dobbiamo fare

Berlusconi - nuovo predellino : 'Nessuno può dirmi cosa fare' : Show di Silvio Berlusconi in campagna elettorale in Molise. L'ex premier è salito nuovamente sul predellino della sua auto per un mini-comizio. "Vi invito tutti - ha detto - a votare centrodestra: non ...

Centrodestra - Salvini a Berlusconi : 'Nessuno strappo' : Salvini non cerca strappi e Berlusconi non può permetterseli. Nel faticoso tira e molla interno al Centrodestra tocca al leader della coalizione trovare l'equilibrio in grado di salvaguardare l'unità. ...

Berlusconi : i ministri di Di Maio sono dei signori nessuno : Roma, 28 feb. , askanews, 'I ministri del governo dell'irrealtà di Di Maio sono dei signori nessuno che nessuno conosce. COme si fa a pensare di affidare il governo del Paese a persone che non hanno ...

Renzi show - su Berlusconi : “Nessuno dice più tasse in campagna elettorale” e fa i conti sulle promesse elettorali : “Brunetta si vanta di essere un quasi premio Nobel dell’Economia, e poi dice: “di 600.000 immigrati ne manderemo via 100 alla settimana” ma se voi fate il conto ci vogliono 111 anni per mandare via 600.000 in 100 alla settimana. Sapete quanti capelli avrà Berlusconi tra 111 anni?” così un ironico Matto Renzi è intervenuto all’evento “#incontramoci” con Mauro Laus al Ligotto di Torino. L'articolo ...

Berlusconi a inviata Bbc : 'Stringi mano così forte? Nessuno ti sposa' - : L'ex premier ha scherzato con Sofia Bettiza, giornalista della Bbc che secondo lui lo avrebbe salutato in maniera troppo energica: "così è troppo forte, se no uno dice questa mi mena". E poi ha ...

Berlusconi alla reporter BBC Sofia Bettiza : "Se stringi la mano così forte - nessuno ti sposerà" : "Non stringa più la mano così forte, sennò poi uno dice 'questa qui mi mena' e non la sposa", questo il consiglio dispensato da Silvio Berlusconi alla fine di un'intervista con Sofia Bettiza, reporter BBC.La cronista è apparsa divertita dal siparietto che l'ha vista protagonista insieme all'ex premier italiano mentre, a prenderla più seriamente, sono stati gli inglesi ed i colleghi della testata britannica. La ...

Elezioni 2018 - Bonino e Lorenzin : ‘Sì a Gentiloni bis contro i populismi’. Larghe intese con Berlusconi? ‘Nessuno scandalo’ : I sondaggi e la logica lo dicono da tempo. Ora cominciano a parlarne apertamente anche quelli che ne saranno i sicuri protagonisti. Le Larghe intese sono lo scenario cui l’Italia si troverà di fronte nel caso in cui il voto del 4 marzo non consegnerà al Paese una maggioranza in grado di dar vita a un governo. Matteo Renzi e Silvio Berlusconi negano, ma tra le file del centrosinistra sono sempre di più quelli che aprono a quella che ...

Elezioni : Berlusconi - dazi non fanno bene a nessuno : Roma, 13 feb. (AdnKronos) – “I dazi non fanno bene a nessuno. E’ il commercio libero che porta il benessere. Lo dico da imprenditore”. Lo ha detto Silvio Berlusconi a Carta Bianca su Rai3. L'articolo Elezioni: Berlusconi, dazi non fanno bene a nessuno sembra essere il primo su Meteo Web.