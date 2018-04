Berlusconi | mio ruolo non lo decide Di Maio | non conosce democrazia

LORO - FILM DI PAOLO SORRENTINO SU Berlusconi/ Le dichiarazioni del regista premio Oscar alla BBC : È uscito il teaser trailer di "LORO", il nuovo FILM di PAOLO SORRENTINO dedicato alla figura pubblica e privata di Silvio BERLUSCONI, interpretato dall'attore Toni Servillo.(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 22:49:00 GMT)

Monti : “È stata una lotta tra populisti. Ha cominciato Berlusconi. Il mio governo fu la prima vittima” : Introdotte insieme, la flat tax e il reddito di cittadinanza aprirebbero la porta a «una strage degli innocenti» e disegnerebbero un mondo in cui «gli italiani di domani farebbero meglio a non nascere». Mario Monti lo dice con cautela, ben consapevole della gravità della sua profezia. Presi da soli, i due provvedimenti che il centrodestra e i grill...

Silvio Berlusconi innamorato : “Francesca Pascale - il mio rifugio” : È un Silvio Berlusconi in versione domestica quello che si racconta nell’ultima intervista rilasciata al settimanale “Chi”. Alla rivista diretta da Alfonso Signorini, il leader di Forza...

Renzi scimmiotta Berlusconi : 'Da giovane ho fatto il contadino' : 'Mi ero preparato un altro inizio, volevo dire 'quando ero giovane ho fatto il contadino, ho fatto la guerra' ma sarebbe stata una bugia'. Esordisce così, con una parodia di Berlusconi il segretario ...

Berlusconi : 'Orgoglioso di Gattuso - ha portato lo spirito del mio Milan. Ma il modulo...' : Sono orgoglioso del lavoro che sta facendo Gattuso; ha dato alla squadra lo spirito giusto, quello spirito con cui siamo riusciti a vincere in tutto il mondo '.

Silvio Berlusconi : Dell'Utri? Trattato così solo perché amico mio : Silvio Berlusconi parla del programma elettorale di Forza Italia in un'intervista al Dubbio. Il leader azzurro prova a convincere gli indecisi, vero ago della bi9lancia di questa tornata elettorale del prossimo 4 marzo: "L'unica alternativa alla nostra vittoria è un Parlamento paralizzato e nuove elezioni". E il Cavaliere fa un appello per il "voto utile": "Tutti i dati in nostro possesso, ...

Berlusconi : “Il Milan resta nel mio cuore ma non lo ricomprerò” : Ricomprare il Milan? Silvio Berlusconi non ha questa opzione tra i propri piani futuri. L'articolo Berlusconi: “Il Milan resta nel mio cuore ma non lo ricomprerò” è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Crozza-Berlusconi dà i numeri : “Ecco il mio programma elettorale”. Il comizio surreale è tutto da ridere : Il nuovo Berlusconi interpretato da Maurizio Crozza è esilarante. numeri sparati a caso, discorsi in stato confusionale, il personaggio è riuscitissimo. Nella prima puntata del 2018 di Fratelli di Crozza il leader di Forza Italia illustra un confuso programma elettorale. Fratelli di Crozza in onda tutti i venerdì in prima serata su Nove. Live streaming, episodi completi e clip extra su Dplay.com L'articolo Crozza-Berlusconi dà i numeri: ...

Berlusconi : ho firmato il mio nuovo contratto con gli italiani : Berlusconi: Entro la fine della legislatura porterò la disoccupazione sotto la media europea Roma – Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia ha scritto un post... L'articolo Berlusconi: ho firmato il mio nuovo contratto con gli italiani su Roma Daily News.

Berlusconi : M5s non vinceranno mai - mio obiettivo già raggiunto : E meno male, perchè sopno una setta, disposti a fare tutto quello che Grillo ordina pur di continuare ad essere dei mestieranti, dei mantenuti della politica'. Ne è convinto Silvio Berlusconi, &...

Berlusconi : prima delle elezioni il nome mio candidato premier : Roma, 14 feb. , askanews, - Silvio Berlusconi ha pronto il nome del candidato premier di Forza Italia ma non è pronto a rivelarlo: "Volevo aspettare - ha spiegato nel corso della registrazione di ...

Da Berlusconi a Di Battista : italiani 'rincoglioniti' se non votano per il mio partito : ROMA 'Gli italiani? Li vedo molto rincoglionitil. Sarà il festival di Sanremo che inchioda davanti alla tv milioni di italiani distraendoli dalle dirette Facebook di Alessandro Di Battista, ma ieri il ...

Silvio Berlusconi : 'No a una donna premier - ma tante ministre nel mio governo' : Una chiacchierata sui temi della politica e dell'economia italiana, sui rapporti con la Lega, ma anche sul tema 'caldo' del momento: l'immigrazione. Non poteva, il Cav, non parlare di donne, ...

Berlusconi torna a parlare del Milan : “Un mio ritorno? Ecco cosa dico” - poi un frecciata a Yonghong Li : L’ex patron del Milan, Silvio Berlusconi, è tornato nuovamente a parlare del club rossonero non risparmiando una nuova frecciata alla proprietà cinese e in particolare a Yonghong Li. Ecco le sue dichiarazioni a ‘Telelombardia’: “Yonghong Li dovrebbe avere un sostituto qua in Italia, certamente. Io interpretavo il ruolo di presidente in modo completamente diverso, stando sempre vicino alla squadra e ai singoli giocatori. ...