Berlusconi | l’avvocato Ghedini contro il Fatto | “Sconfina nella contumelia” Ma

Casellati - l’avvocato in politica e alfiere del Berlusconi smo dal ’94 : Avvocato matrimonialista e docente di diritto canonico, è stata sottosegretario alla Salute e alla Giustizia nei governi del Cavaliere e fino a qualche giorno fa componente laica del Csm in quota forzista (eletta nel 2014)...

Salvini vuole Giulia Bongiorno presidente del Senato - ma l’avvocato non piace a Berlusconi : L'avvocato Giulia Bongiorno, eletta nelle file della Lega, sarebbe uno dei nomi caldeggiati da Matteo Salvini per la presidenza del Senato. Bongiorno, però, non andrebbe molto a genio all'alleato Silvio Berlusconi, che in passato ha avuto numerosi screzi con l'allora deputata finiana in merito ad alcune riforme della Giustizia volute dall'ex cavaliere e bloccate in commissione.Continua a leggere