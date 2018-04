Berlusconi | Gaia Tortora vs d’Esposito | “La parola ‘delinquente’ mi fa orrore” “È il

ilfattoquotidiano

: @organicP_ Ne ho messi tre per rispettare la gif di Berlusconi ma comunque non li ricorderei proprio tutti (che poi sono tantissimi) - Gaia_Mai_ : @organicP_ Ne ho messi tre per rispettare la gif di Berlusconi ma comunque non li ricorderei proprio tutti (che poi sono tantissimi) - ghino_ti : @OmnibusLa7 questa costamagna non so dove scriva,ma stamani attaccati da Parenzo 5stelle invocava attacco scorretto… - danielelevis : Ma Gaia Tortora che, pur di infamare il #M5S, dice a Bonafede che non dovrebbero escludere dal dialogo #Berlusconi… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Botta e risposta a Omnibus (La7) tra la sua conduttrice,, e il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Fabriziomanifesta la sua disapprovazione sul termineattribuito ae ribadito nel titolo del pezzo odierno del giornalista sul Fatto.puntualizza che non è una invenzione del quotidiano, ma si tratta di una definizione coniata dalla magistratura (nella sentenza Mediaset è stato descritto come una persona che “ha una naturale capacità a delinquere”). La conduttrice, dieci minuti dopo, mentrespiega il coup de théâtre inscenato ieri da, ribadisce il suo dissenso sulla‘delinquente’: “Posso dire che è un brutto termine? E’ una cosa che mi fa proprio orrore. E’ una questione personale, proprio non mi piace, ma voi avete diritto di scriverlo”. ...