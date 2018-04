berlusconi economist

agi

: RT @RadioRadicale: #ijf18: l'Economist definì #Berlusconi 'unfit to govern' (inadatto a governare). L'allora direttore @bill_emmott rispond… - adapagliarulo : RT @RadioRadicale: #ijf18: l'Economist definì #Berlusconi 'unfit to govern' (inadatto a governare). L'allora direttore @bill_emmott rispond… - RadioRadicale : #ijf18: l'Economist definì #Berlusconi 'unfit to govern' (inadatto a governare). L'allora direttore @bill_emmott ri… - twFlavio51 : RT @ilfoglio_it: #Consultazioni2018, ruota tutto attorno a Silvio Berlusconi, dice l'Economist. Nella rassegna della stampa internazionale… -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Nel 20091 aveva fatto scrivere sulla copertina del suo settimanale, l', cheera 'unfit' (inadatto) a guidare l'Italia. A gennaio 2018 ci aveva ripensato e aveva visto in lui il salvatore dell'Italia di fronte alla montante marea populista. Ora confessa di averlo sopravvalutato e di aver invece sottostimato la forza della Lega. “Il risultato del M5S alle elezioni? Mi sarei aspettato anche una percentuale maggiore considerato l’andamento economico insoddisfacente dell’Italia negli ultimi anni, e le contemporanee difficoltà di Renzi. Per cui credo che loro stessi debbano chiedersi: perché non abbiamo fatto anche meglio?” commenta Bill Emmott ad AGI. L’ex direttore dell’- in questi giorni al Festival internazionale del giornalismo di Perugia - dice però di essere ...