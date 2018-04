Di Maio - Salvini e Berlusconi - non è più tempo per i giochi : mettetevi al lavoro : Più di un mese di stallo, con due consultazioni andate a vuoto e un appello di Mattarella non raccolto da nessun partito. I leader politici - Di Maio, Salvini, Berlusconi e Martina - non hanno portato avanti alcuna trattativa e non hanno fatto nessun passo avanti per la formazione del governo. Ma ora è arrivato il momento di fare sul serio e mettere da parte giochini, tatticismi e personalismi.Continua a leggere

Berlusconi : “Di Maio non mi dica cosa fare” : Roma, 13 apr. (AdnKronos) – “Non sta certo al signor Di Maio dire a Berlusconi quel che deve fare: è un compito che spetta agli elettori. Io ho il dovere di rappresentare 5 milioni di cittadini che mi hanno confermato la loro fiducia, che credono nella nostra esperienza nei nostri valori e nei nostri programmi. Fi va avanti unita e compatta intorno al suo leader, come è unito il centrodestra su un progetto politico e un programma con ...

