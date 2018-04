Berlusconi | “Di Maio dimostra di non conoscere l’abc della democrazia”

Berlusconi “dribbla” gli alleati e fa un appello ai giornalisti : “Distinguere chi è democratico e chi non conosce l’Abc” : Berlusconi “dribbla” gli alleati e fa un appello ai giornalisti: “Distinguere chi è democratico e chi non conosce l’Abc” Il leader di Forza Italia si riprende la scena al termine della conferenza stampa del centrodestra Continua a leggere

Governo - Malan (Fi) : “Di Maio? Scortese con Salvini. Nel M5s solo idee confuse e parolacce”. E difende Berlusconi : “Luigi Di Maio? Mi sembra chiaro che abbia voluto fare una scortesia piuttosto gratuita con Salvini, negandogli un incontro richiesto dal leader leghista. Il leader M5s dice di non digerire Berlusconi? Abbiamo sentito di peggio”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di ‘Ho scelto Cusano’, su Radio Cusano Campus, dal senatore di Forza Italia, Lucio Malan, che lancia accuse molto dure contro il M5S: “Nonostante il loro tentativo di darsi una ...

SALVINI - “DI MAIO NON È IL CENTRO DEL MONDO”/ Leader M5s : “mai Governo con Berlusconi - non tiro a campare” : Governo, Matteo SALVINI "chiedo a Di MAIO un incontro prima delle Consultazioni. Stop ad altri vertici del CENTROdestra: o accordo con M5s oppure si torna al voto". FI difende Berlusconi(Pubblicato il Mon, 09 Apr 2018 21:10:00 GMT)

Mughini contro M5s e reddito di cittadinanza : “Di Maio non ha creato imperi come Berlusconi - né ha il curriculum di Mussolini” : Attacco frontale dello scrittore Giampiero Mughini al M5S, alla “retorica di sinistra”, al reddito di cittadinanza, a chi vuole abolire la legge Fornero. Ospite de L’Aria che Tira (La7), l’opinionista presenta il suo ultimo libro, “Che profumo quei libri”, e si esprime sulle consultazioni, criticando in primis Luigi Di Maio e il reddito di cittadinanza proposto dal M5S: “C’è quello che dice: ‘Io ...

Consultazioni - Berlusconi : “Disponibili solo ad un governo di centrodestra e a lavorare con una maggioranza che faccia uscire l’Italia dalla crisi” : Giornata cruciale per la formazione del nuovo governo. Oggi i rappresentanti dei principali partiti saliranno al Quirinale per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e valutare le condizioni per arrivare a comporre un esecutivo. Come racconta Ugo Magri i tanti veti posti dai leader politici fanno crescere l’ipotesi di un voto b...

GOVERNO - M5S : “DI MAIO PREMIER O NIENTE”/ Salvini : “Luigi sbaglia - senza Berlusconi nessuna alleanza” : GOVERNO M5s: Bonafede, "Di MAIO PREMIER o nessun esecutivo". Reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Salvini, "Luigi sbaglia, senza Berlusconi non si fa niente"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 19:30:00 GMT)

Governo - Salvini : “Di Maio sbaglia se dice o io o niente. Se vuole Berlusconi fuori - allora ‘arrivederci'” : “Se Di Maio dice ‘o io premier o niente’ non è il modo giusto per partire”. E se dice fuori Forza Italia è arrivederci? “E’ chiaro, assolutamente sì”. Matteo Salvini, nel corso della registrazione di “Porta a Porta” che andrà in onda questa sera, chiude alle ipotesi di dialogo con il Movimento 5 stelle. Almeno per il momento. “Non puoi andare al Governo dicendo o io o niente, altrimenti ...

M5S BONAFEDE : “DI MAIO PREMIER O NESSUN GOVERNO”/ "Non parliamo con Berlusconi" : Toti - "approccio draconiano" : Governo M5s: BONAFEDE, "Di MAIO PREMIER o NESSUN esecutivo". Reddito di cittadinanza sì, bocciato "reddito nascita" di Grillo. Fraccaro rilancia, "parliamo solo con Salvini, no Berlusconi"(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 15:57:00 GMT)

FORZA ITALIA - Berlusconi/ “Di tutto per fare un Governo” : Angelucci - “che ne sarà del partito?” : FORZA ITALIA, Silvio BERLUSCONI: "farò di tutti per fare un Governo", ma crescono malumori nel partito, “che ne sarà di FI nel futuro immediato?, si chiede Antonio Angelucci(Pubblicato il Thu, 08 Mar 2018 16:34:00 GMT)

Antonio Tajani/ Berlusconi - “difenderà interessi Italia in Ue” : Salvini - “io pronto a fare il premier” : Antonio Tajani è il candidato premier di Forza Italia: Berlusconi lo riceve a Palazzo Grazioli, "farà il bene dell'Italia in Europa”. Salvini lo teme, "bravo ma spero resti al Parlamento Ue"(Pubblicato il Fri, 02 Mar 2018 16:05:00 GMT)

Elezioni 2018 - Grasso (LeU) : “Disponibile a governo di scopo con Renzi e Berlusconi” : Attacca gli avversari, che però potrebbero diventare alleati “di scopo” se Mattarella dovesse chiederlo. Ospite di Bruno Vespa a Porta a porta, il leader di LeU Piero Grasso lo ha detto chiaramente: “Noi siamo una forza di sinistra responsabile di governo, se ci dovesse essere questo scopo e il presidente Mattarella ce lo chiedesse noi saremmo disponibili”. Il presidente uscente del Senato ha risposto così alla domanda se ...

Elezioni 2018 - Piero Grasso (LeU) : “Disponibile a governo di scopo con Renzi e Berlusconi” : “Noi siamo una forza di sinistra responsabile di governo, se ci dovesse essere questo scopo e il presidente Mattarella ce lo chiedesse noi saremmo disponibili”. Lo ha detto Pietro Grasso, leader di LeU, a Porta a Porta su Rai 1 rispondendo alla domanda se Leu sia disponibile ad un governo di scopo che modifiche la legge elettorale con Renzi e Berlusconi. L'articolo Elezioni 2018, Piero Grasso (LeU): “Disponibile a governo di ...

Elezioni - Berlusconi imita Renzi : “Dirò agli italiani che non faccio questo - non faccio quello… scusate ho perso la memoria” : “Posso inventare io una imitazione di Renzi? Allora, io dirò agli italiani che non faremo questo, non faremo quest’altro, non faremo… perbacco, scusatemi, però ho perso la memoria”. Così a “Italia 18” su Sky TG24 HD il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, commentando l’imitazione che il segretario PD ha fatto di lui. L'articolo Elezioni, Berlusconi imita Renzi: “Dirò agli italiani che non faccio questo, non faccio ...