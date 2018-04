Benji e Fede a Emigratis il 12 aprile | il video con Pio e Amedeo per la band Musicomio

Un grande evento prima del tour di Benji e Fede - con un repertorio ricchissimo : “Manca poco” : Annunciato un grande evento prima del tour di Benji e Fede, tornati al successo con Siamo solo noise. Il duo modenese è tornati ai microfoni di RTL 102.5, per raccontare quelli che sono i punti più importanti del loro nuovo progetto discografico che è arrivato a qualche mese dal Zeropositivo. Il terzo album del duo è balzato immediatamente in vetta alle classifiche, preceduto da Buona fortuna. I due raccontano di una nuova maturità ...

Nuove date dell’instore tour di Benji e Fede per Siamo solo noise ad aprile : gli eventi firmacopie : Nuove date dell’instore tour di Benji e Fede sono disponibili da oggi. Chiusa la prima parte dell’instore tour promozionale per l’album Siamo solo noise, il duo modenese comunica ai fan nuovi appuntamenti firmacopie, gli ultimi. Le Nuove date dell’instore tour di Benji e Fede a supporto del loro terzo disco di inediti sono state annunciate oggi, martedì 27 marzo, all’interno degli spazi ufficiali dei due cantanti sui social network. Gli ...

Rimandate due date dell’instore di Benji e Fede - causa malattia : tutti i dettagli : L'instore di Benji e Fede ha subito una piccola variazione. A causa della leggera febbre di Benji, il firmacopie di Bologna del 20 marzo si svolgerà con la sola presenza di Fede, mentre le date di Andria e Reggio Calabria, del 21 e 22 marzo, sono state Rimandate a data da definire. Benjamin Mascolo ha quindi dovuto cedere il passo alla febbre, che lo terrà a casa per i prossimi giorni. I prossimi instore, da tenersi in settimana, saranno ...

Benji in ospedale - Fede su Twitter : "Ci siamo sempre stati l’uno per l’altro e sarà così per sempre" : Uno scatto di Benji e Fede ha suscitato migliaia di reazioni su Twitter tra rewtweet e cuori. Nelle ultime ore, infatti, Fede ha pubblicato uno scatto dell'amico, a letto, con una flebo e un tubicino al naso. Nulla di grave, sembra, solo problemi di salute per questioni di febbre (tempo tiranno).prosegui la letturaBenji in ospedale, Fede su Twitter: "Ci siamo sempre stati l’uno per l’altro e sarà così per sempre" pubblicato su ...

Mowgli – Il Disco della Giungla di Tedua scala la classifica Fimi del 16 marzo superando Benji & Fede : Col suo secondo album in carriera è riuscito ad ottenere la prima posizione nella classifica Fimi del 16 marzo: Tedua, vero nome Mario Molinari, è il primatista della settimana con Mowgli Il Disco della Giungla, l'album rilasciato lo scorso febbraio. Dopo il passaggio alla major Sony, Tedua ha piazzato ai vertici Fimi il suo secondo progetto Discografico in carriera, riuscendo a scalzare dalla vetta il fenomeno commerciale del momento, Benji ...

Benji - Fede e lo scherzo delle Iene : Modena, 15 marzo 2018 - Arrabbiato, incredulo, deluso. Un Benjamin Mascolo mai visto così. Il cantante del duo modenese Benji e Fede è stato vittima di uno scherzo da parte delle spietate Iene . La ...

Benji & Fede - la vendetta dello scherzo a 'Le Iene' con la complicità di Rocco Hunt : Alla fine la vendetta è arrivata, a meno di un anno di distanza: Niccolò Torielli de Le Iene ha deciso di consentire a Federico Rossi , del duo musicale Benji & Fede , di prendersi una rivincita con ...

Le Iene : il nuovo disco di Benji e Fede è un flop? : Benji e Fede vittime de Le Iene: lo scherzo Le Iene, oltre a essere famose per i loro temuti servizi, godono di una certa popolarità per gli scherzi che ogni settimana propongono al pubblico di Italia 1. Questa volta è stato il turno di Benji e Fede, il famoso duo di cantanti modenesi. Come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, i cantanti sono già stati vittime del programma di Italia 1. O meglio: Fede è stato già protagonista di una ...

Da Tiziano Ferro a Riki e Benji e Fede le nomination Onstage Awards 2018 : come votare : Sono state svelate le nomination Onstage Awards 2018. Da Tiziano Ferro a Ligabue, passando per Riki, Justin Bieber e Benji e Fede, tantissimi sono i cantanti italiani ed internazionali che è possibile sostenere ai Levi's Onstage Awards 2018. Le votazioni sono già iniziate e si chiuderanno alle ore 23:59 del 3 aprile 2018. Oltre tale termine non sarà più possibile votare e supportare i propri cantanti preferiti. come votare Per votare i ...

Benji E FEDE - SIAMO SOLO NOISE/ L'album al numero 1 della classifica Fimi/Gfk : i ringraziamenti per i fans : BENJI & FEDE, SIAMO SOLO NOISE: il terzo album del duo è al numero 1 della classifica Fimi/Gfk. I due artisti ringraziano i fans con parole speciali sui social.(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 08:17:00 GMT)

Hit parade : primi Benji & Fede poi Tedua : ANSA, - ROMA, 9 MAR - Podio quasi tutto nuovo nella classifica Fimi/Gfk di questa settimana degli album più venduti in Italia. Esordiscono in testa infatti Benji & Fede con il loro terzo album Siamo ...