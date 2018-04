Belotti | | dis | avventure da onorevole Alla ricerca delle illustri toilette

Cercasi Belotti disperatamente. Il riscatto Toro passa dai gol del Gallo : Cairo l'aveva valutato 100 milioni: ora vale molto meno. Ha 11 gare per riprendersi Solo un urlo, dei 5 totali, nel 2018. La vetta dei 50 gol in serie A così vicina - è a 49, considerando anche i 6 ...

Torino - Petrachi svela : “ho fatto un discorso a Belotti…” : Il Torino in campo nella gara di campionato contro la Roma, a Premium Sport interessanti indicazioni da parte di Petrachi: “Belotti? Ho chiesto a lui di tornare ad essere quel ragazzo umile, con quella voglia e quell’entusiasmo che l’ha sempre contraddistinto. I guai fisici l’hanno condizionato tanto, ma ora sta bene. In settimana l’ho visto come un tempo, per questo gli ho fatto questo discorso. Ha steccato troppo ...

Torino-Juventus - Chiellini fa discutere : “pugno a Belotti da espulsione” [VIDEO] : Torino-Juventus è terminata con la vittoria bianconera in “trasferta”, ma la gara ha lasciato qualche strascico anche in questa serata. Innanzi tutto pessime le notizie legate ad arresti e scontri tra tifoserie, ma tornando al calcio giocato, sta facendo molto discutere l’intervento di Chiellini su Belotti. Il difensore della Nazionale ha rifilato un colpo in faccia al collega granata e su questo c’è poco da discutere, ...

Torino - Burdisso avvisa la Juve 'Derby partita a sé - Belotti la nostra arma in più' : A quattro giorni dalla stracittadina, Nicolas Burdisso suona la carica: 'Questo è un derby molto sentito, ed è un derby conosciuto in tutto il mondo. Non possiamo nascondere la grandezza di questa ...