Belen Rodriguez | il rapimento in Argentina “Mio nonno è morto perché non ha retto al

Il commissario Montalbano incontra Belen Rodriguez ne ‘Il campo del vasaio’ : Una replica de Il commissario Montalbano doppiamente gradita per il pubblico italiano quella in onda lunedì 16 aprile alle 21.25 su Rai1: Il campo del vasaio è infatti la famosa puntata che vede tra gli interpreti Belén Rodríguez – attualmente in corsa per la conduzione di un programma pop sui Mondiali dell’estate 2018 – in una delle sue prime (e tutto sommato convincenti) prove attoriali. Teen star, da Belen ...

Belen Rodriguez sequestrata in Argentina : ‘Presa per i capelli e buttata per terra’ : Certe ferite faticano a guarire e i fantasmi del passato sono sempre in agguato. Lo sa bene Belen Rodriguez, che da giovane quando ancora era in Argentina è stata sequestrata da alcuni malviventi con la sua famiglia. Un episodio di cui la showgirl aveva già parlato in un’intervista rilasciata a Sette, l’allegato de Il Corriere della Sera, e sul quale ora In Famiglia riaccende i riflettori: “Da un anno vado dalla psicoanalista ...

Grande Fratello 2018/ La sosia di Belen Rodriguez tra i concorrenti? Spunta il nome di Mila Suarez : Grande Fratello 2018: tra i nuovi inquilini della casa più famosa d'Italia ci sarà anche la sosia di Belen Rodriguez, Mila Suarez? Spunta anche il nome di Patrizia Bonetti.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 07:01:00 GMT)

Belen Rodriguez/ Foto : super sexy in bikini e pronta per un nuovo programma in tv : Belen Rodriguez incanta i fans anticipando l'estate con una Foto in bikini in aui appare super sexy: la showgirl pronta al rientro in tv con un nuovo programma.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 06:00:00 GMT)

Belen Rodriguez alla conduzione di Mondiale su Canale 5 : affiancherà Nicola Savino : Sembra che Belen Rodriguez andrà ad affiancare Nicola Savino nella conduzione del programma 'Mondiale' su Canale 5. Come rivela Chi , l'argentina sarà in onda con la trasmissione calcistica pop dopo ...

Belen Rodriguez torna in TV : ecco il programma pensato per la showgirl : Belen Rodriguez alla conduzione di un nuovo programma insieme a Nicola Savino: tutti i dettagli sul suo ritorno in TV Belen Rodriguez non condurrà il Grande Fratello Nip ma, al momento, Mediaset sembrerebbe aver pensato ad un altro ruolo per l’argentina. La showgirl, infatti, stando a quanto riportato dal settimanale Chi, potrebbe essere il volto […] L'articolo Belen Rodriguez torna in TV: ecco il programma pensato per la showgirl ...

Mediaset - per i Mondiali di calcio si cerca Belen Rodriguez : Sarebbero in corso le trattative tra i vertici di Mediaset e la bellissima argentina Belén Rodríguez (che tra qualche mese otterrà anche la cittadinanza italia a tutti gli effetti) per far sì che la showgirl possa affiancare Nicola Savino alla conduzione del programma post partite sui Mondiali di Canale 5, secondo il settimanale Chi. LEGGI: Santiago compie 5 anni, gli auguri social di Belén e Stefano De Martino Teen star, da Belen ...

Belen Rodriguez e Nicola Savino pronti per un programma insieme? : Nicola Savino “corteggia” Belen Rodriguez? L’indiscrezione Belen Rodriguez potrebbe tornare presto protagonista su Canale5. La showgirl argentina, reduce dal successo di Tu si que vales, sarebbe infatti corteggiata da casa Mediaset. Belen potrebbe tornare a vestire i panni di conduttrice accanto a Nicola Savino in seconda serata su Canale5. In base quanto anticipato dal settimanale Chi infatti la Rodriguez potrebbe essere ...

Belen Rodriguez/ Il racconto in foto di mamma Veronica Cozzani del compleanno di Santiago De Martino : Belen Rodriguez festeggia con una grande festa il quinto compleanno del figlio Santiago e fa un gesto d'affetto nei confronti dell'ex marito Stefano De Martino.(Pubblicato il Tue, 10 Apr 2018 21:18:00 GMT)

Belen Rodriguez fu vittima di un rapimento lampo in Argentina : Il mondo dello spettacolo ha ormai consacrato la famiglia Rodriguez in quasi tutti i suoi settori, dal grande al piccolo schermo, alla moda. Belèn è diventata da oltre 10 anni una beniamina televisiva e abitudinaria nelle pagine del gossip, un po' come la sorella Cecilia, che ha partecipato a reality come L'Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip, per cercare di seguire le orme della sorella maggiore (che nel passato ha avuto qualche ...

Belen Rodriguez festeggia il compleanno del figlio e lo bacia in bocca. I commentatori : “Diseducativo” : Belen, Belen. La bella argentina festeggia il compleanno del suo splendido figlio Santiago e posta alcune foto su Instagram. Fin qui, niente di strano trattandosi di una shwgirl abituata a raccontare molto della sua vita sui social. La cosa che però ha attirato alcuni commenti negativi è che anche stavolta, come già successo in passato, Belen ha pubblicato una foto nella quale bacia in bocca il figlio. “Non si baciano sulla bocca i figli, ...

Santiago compie 5 anni - gli auguri social di Belen Rodriguez e Stefano De Martino : Santiago compie 5 anni e i festeggiamenti in casa Rodriguez – De Martino si sprecano. Il figlio di Belen e Stefano è stato il protagonista di una grande festa documentata con dovizia di particolari dal profilo Instagram della mamma, che si è divertita a immortalare nelle sue stories i momenti salienti del party: dalla preparazione dello zucchero filato per tutti i piccoli invitati fino allo show del mago che ha intrattenuto gli ospiti, ma ...