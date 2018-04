Beautiful | TAYLOR tornerà BIONDA e COL BASTONE | ecco perché

tvsoap

: #Beautiful Che ne dite del NUOVO LOOK? Ecco le #anticipazioni delle #PuntateAmericane - redazionetvsoap : #Beautiful Che ne dite del NUOVO LOOK? Ecco le #anticipazioni delle #PuntateAmericane - BlogNews_it : Beautiful, anticipazioni americane: il ritorno di taylor!!! -

(Di venerdì 13 aprile 2018), anticipazioni americane: nuovo look per Hunter Tylo () Realtà e fiction si mescolano nelle attuali puntate americane die non è certo la prima volta. Nel 2015, un grave incidente costrinse Linsey Godfrey (investita da un auto salita sul marciapiede dove l’attrice passeggiava) ad una pausa prolungata dal set, e quando la sua Caroline Spencer tornò sulla scena… era su una sedia a rotelle! Per giustificare la cosa, lo stesso tipo di incidente venne trasferito nella finzione e così Caroline, con l’aiuto di Ridge, si riprese gradualmente dal problema di salute. Ora ci risiamo e stavolta la disavventura ha avuto protagonistaHayes, appena rientrata a sorpresa (per un periodo ancora non precisato) nelle vicende della soap: la psichiatra infatti cammina con l’aiuto di un. Il motivo pratico è dovuto ad un infortunio all’anca ...