BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di sabato 14 e lunedì 16 aprile 2018

tvsoap

(Di venerdì 13 aprile 2018)di14 e16: Ridge (Thorsten Kaye) comunica alla famiglia che Eric (John McCook) e Quinn (Rena Sofer) sono di nuovo una coppia… La Spectra dovrebbe in teoria festeggiare il grande successo ottenuto a Montecarlo, in realtà si trova nel panico perché Thomas (Pierson Fodè) è a New York per stare accanto a Caroline (Linsey Godfrey), che crede in fin di vita, e non può disegnare la prossima sfilata… Nonostante tutte le raccomandazioni rivolte a Sally (Courtney Hope) affinché non trapeli la notizia di Caroline, la giovane Spectra si lascia sfuggire qualcosa con Liam (Scott Clifton), che ne rimane sconvolto… Da non perdere: diventa fan della nostra pagina Facebook su. Ecco l’indirizzo: https://www.facebook.com/sutvsoap/ Attenzione: hai TELEGRAM sul tuo smartphone? Allora iscriviti al ...