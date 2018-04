Beautiful | anticipazioni americane | Liam ricattato da Bill “Tua moglie per la tua libertà”

superguidatv

(Di venerdì 13 aprile 2018)Spencer non si smentisce mai! Nelle puntate di The Bold and Thein onda in questi giorni negli Stati Uniti, l’editore si sta dimostrando l’uomo cinico e spietato che era prima di finire in ospedale. Lancerà infatti un ultimatum, non ad uno, ma ad entrambi i suoi figli! Andiamo a scoprire di cosa si tratta con leAmerica:ricattaLooks likeis givingone choice. What do you think he will choose? #Boldandpic.twitter.com/znHLerGbYa — Bold & The(@BandB_CBS) 9 aprile 2018, dopo essere stato in coma a seguito dello sparo alla schiena, viene dimesso dall’ospedale. Come sappiamo, il capo della Spencer Publications ha ritirato le accuse contro Ridge, dopo aver saputo dache è stato lui ad attentare alla sua vita. Non ha denunciato il figlio alla ...