Bayern | Heynckes | ' Rigore Real-Juve | situazione dubbiosa Kovac predestinato'

Bayern-Siviglia 0-0 - Montella fuori a testa alta : Heynckes vola in semifinale : MONACO DI BAVIERA - Una qualificazione senza nessun patema. Il Bayern, forte del 2-1 in trasferta, controlla con facilità il ritorno con il Siviglia e centra per la sesta volta la semifinale nelle ...

Heynckes : "Il Siviglia dovrà rischiare - il Bayern giocherà come sempre" : "Noi abbiamo il nostro stile di gioco e la nostra strategia, quindi giocheremo come sempre facciamo in casa"

Bayern Monaco - Heynckes : 'Siviglia? Sappiamo quello che dobbiamo fare' : TORINO - Il successo per 2-1 al Sanchez Pizjuan non illude il Bayern Monaco. Jupp Heynckes e Arjen Robben hanno talmente tanta esperienza da non farsi condizionare né da un risultato comunque ottimo e ...

Bayern - Heynckes prudente : in Champions i tedeschi partono da 2-1 col Siviglia : “A casa, il Bayern è sempre forte, ma dobbiamo dimostrarlo anche domani sera. Abbiamo giocato i primi 90′ e sappiamo che il Siviglia ci renderà dura la vita”. Jupp Heynckes, forte del 2-1 rimediato di sei giorni fa in trasferta, non si fida del ritorno del quarto di finale di domani sera all’Allianz Arena: “Il Siviglia è una buona squadra – dice il tecnico nella conferenza stampa della vigilia – e sa ...

Champions : Bayern - Heynckes prudente : ANSA, - ROMA, 10 APR - "A casa, il Bayern è sempre forte, ma dobbiamo dimostrarlo anche domani sera. Abbiamo giocato i primi 90' e sappiamo che il Siviglia ci renderà dura la vita". Jupp Heynckes, ...

Una coppia non riconosce Heynckes in ascensore : 'Lei è un tifoso Bayern?' : A quella domanda proprio non voleva crederci: avrà pensato si trattasse sicuramente di uno scherzo, un filo d'ironia proprio alla vigilia di quella che potrebbe essere la giornata del nuovo trionfo in ...

Siviglia-Bayern 1-2 - Heynckes ribalta Montella con due deviazioni : SIVIGLIA - Non si può non chiamare in causa l'esperienza e il cinismo per descrivere Siviglia-Bayern. Da una parte una squadra che si affaccia ai quarti della massima competizione europea dopo 60 anni,...

Heynckes promuove Tuchel : 'Ha tutto per allenare il Bayern Monaco' : Intervistato da Sport Bild , Jupp Heyn ckes ha indicato il suo possibile successore: 'Penso che Thomas Tuchel abbia le qualità per allenare il Bayern Monaco . Il Borussia Dortmund giocava un bel calcio con lui, aveva ...

Heynckes sgrida Lewa - pensa al Bayern : ANSA, - ROMA, 2 MAR - Il bomber del Bayern Monaco Robert Lewandowski è stato oggetto di una pubblica reprimenda da parte del suo allenatore, Jupp Heynckes, che lo ha invitato senza peli lingua a ...

Champions League - Bayern Monaco-Besiktas 5-0 : Heynckes vede i quarti : MONACO DI BAVIERA , Germania, - Tutto facile per il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale di Champions League . All'Allianz Arena, contro il Besiktas, finisce 5-0, complice anche l'...