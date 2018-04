: #News #Bardonecchia, pm indaga agenti francesi - CybFeed : #News #Bardonecchia, pm indaga agenti francesi - riccardofenizia : RT @GiorgiaMeloni: La Procura di Torino indaga sull'irruzione francese a #Bardonecchia. Sacrosanto. Ma il problema è politico, ne deve risp… - CarloBi85609759 : RT @AntiBaizuo: 'Bardonecchia, resta contro ignoti l'inchiesta sul blitz in Italia dei doganieri francesi. Il rapporto di polizia è privo d… -

"I doganierinon avevano il diritto di eseguire quel tipo di attività in territorio italiano". Così il procuratore capo di Torino,Spataro,sul caso che ha riguardato un nigeriano ail 30 marzo scorso. In quell'occasione il nigeriano fu obbligato a sottoporsi al prelievo delle urine nei locali di una Ong,da 5 doganieriper i quali il pm ha emesso un "ordine di investigazione europeo".Il magistrato vuole interrogarli per i reati di concorso in violazione di domicilio e perquisizione illegale.(Di venerdì 13 aprile 2018)