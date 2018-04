Bardonecchia | pm di Torino procede contro doganieri francesi Non potevano

Blitz a Bardonecchia - procura Torino procede contro 5 doganieri : «Violazione di domicilio e perquisizione illegale» : La procura di Torino intende procedere contro i cinque doganieri francesi nell'ambito dell'inchiesta su quanto accaduto a Bardonecchia il 30 marzo scorso. Con l'ordine di investigazione...

Blitz a Bardonecchia - procura Torino procede contro 5 doganieri : “Violazione di domicilio e perquisizione illegale” : Violazione di domicilio e perquisizione illegale. Sono i reati di cui sono sospettati cinque agenti (finora senza nomi) delle dogane francesi che la sera del 30 marzo scorso hanno fatto irruzione nella saletta della stazione di Bardonecchia affidata in cui mediatori del Comune e volontari della ong Rainbow for Africa per assistere i migranti. Secondo la procura di Torino hanno agito violando tutti gli accordi e i regolamenti e per questo il ...

Bardonecchia - il prefetto di Torino ringrazia i volontari della ong : "Ottimo lavoro" : Saccone ha visitato i locali della stazione teatro, venerdì sera, dell'irruzione di alcuni agenti della dogana francese

Bardonecchia - la procura di Torino apre un’inchiesta per violenza privata e abuso d’ufficio : La procura di Torino ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per indagare sui fatti avvenuti il 30 marzo a Bardonecchia: si indaga per abuso in atti d'ufficio, violenza privata e violazione di domicilio, ma a quanto pare la procura sta valutando anche l'eventuale sussistenza del reato di perquisizione illegale.Continua a leggere

La procura di Torino ha aperto un’indagine sui fatti di Bardonecchia : E il governo francese ha annunciato di avere sospeso gli accordi con l'Italia, per evitare altri incidenti diplomatici The post La procura di Torino ha aperto un’indagine sui fatti di Bardonecchia appeared first on Il Post.

Bardonecchia - la Francia sospende i controlli. La procura di Torino apre un'inchiesta : Il ministro francese dei Conti Pubblici ribadisce che i doganieri non hanno fatto nulla di illegale. 'l'Italia è una nazione sorella, se serve rivedremo gli accordi'. Minniti: 'd'ora in poi ...

Bardonecchia - gelo tra Italia e Francia : la Procura di Torino apre un'inchiesta : Il caso diplomatico tra Italia e Francia, per il blitz della polizia transalpina a Bardonecchia (Torino), resta apertissimo. Così come resta il gelo tra Roma e Parigi, ma intanto la Procura di...