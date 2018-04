Bankitalia | rallenta Pil nel primo trimestre | +0 | 2%

Bankitalia - rallenta il Pil I trimestre : 15.18 Nel primo trimestre dell'anno il Pil in Italia sarebbe cresciuto "attorno allo 0,2%", rallentando rispetto al periodo precedente. Lo scrive Bankitalia nel Bollettino economico di aprile. L'istituto ricorda che l'ultimo trimestre 2017 si chiuse in crescita dello 0,3%.La frenata della produzione industriale, prosegue Via Nazionale, si sarebbe accompagnata a un rialzo dell'attività nei servizi,nonostante i segnali meno favorevoli anche per ...