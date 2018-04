Avvocato di Trump indagato per “interessi personali” 

Nyt : Fbi da Avvocato Trump anche per audio volgare su donne : Gli agenti dell'Fbi che hanno perquisito l'ufficio e l'hotel usati da Michael Cohen, l'avvocato personale di Trump, stavano cercando anche tutti i documenti riguardanti la registrazione di "Access ...

Fbi dall'Avvocato di Trump anche per l'audio volgare sulle donne : Gli agenti dell'Fbi che hanno perquisito l'ufficio e l'hotel usati da Michael Cohen, l'avvocato personale di Trump, stavano cercando anche tutti i documenti riguardanti la registrazione di "Access Hollywood", in cui il tycoon fa commenti volgari contro le donne, vantandosi di poterle afferrarle per i genitali.Lo scrive il New York Times, citando tre fonti informate sugli ordini di perquisizione, che punterebbero ad accertare se Cohen abbia ...

Studio legale Usa scarica Avvocato Trump dopo perquisizione : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

L'Fbi perquisisce gli uffici dell'Avvocato di Trump. Il presidente grida alla "caccia alle streghe" : Un furioso Donald Trump ha bollato come "una vergogna" e "una caccia alle streghe" le indagini sul Russiagate guidate dal procuratore speciale Robert Mueller, dopo che agenti delL'Fbi hanno perquisito gli uffici a New York del suo avvocato personale, Michael Cohen.Gli agenti hanno sequestrato documenti sul lavoro del legale, tra cui quelli relativi al pagamento prima delle elezioni presidenziali del 2016 di 130mila dollari all'attrice porno ...

Fbi perquisisce ufficio dell'Avvocato di Trump. L'ira del presidente : Dire che è arrabbiato nero è usare un eufemismo. Il presidente Trump, quando ancora non sono le 7 del mattino, inizia a tuoare su Twitter contro l'Fbi, che ha perquisito l'ufficio di uno dei suoi avvocati, Michael Cohen: "Il segreto professionale degli avvocati a tutela dei clienti è morto", tuona il presidente, che poi definisce l'inchiesta del procuratore speciale Robert Mueller sul Russiagate "una completa caccia alle streghe".Attorney-client ...

L’Fbi ha perquisito lo studio dell’Avvocato di Trump : (Immagine: hoekstrarogier/pixabay) Lunedì 9 aprile L’Fbi ha perquisito l’ufficio di Michael Cohen, avvocato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. L’ordine è arrivato dal tribunale federale di New York, imbeccato dalla documentazione fornitagli da Robert Mueller, il procuratore speciale incaricato delle indagini sul Russiagate. Nonostante i motivi della perquisizione non siano stati resi pubblici, il New York Times sostiene che siano più ...

L’Fbi perquisisce lo studio dell’Avvocato di Trump : L’Fbi perquisisce lo studio dell’avvocato di Trump L’ira del presidente degli Stati Uniti che denuncia: “Un attacco al Paese, blitz disonorevole” Continua a leggere

USA : FBI - blitz nell'ufficio dell'Avvocato di Donald Trump Video : #USA - L'#FBI, nella giornata di lunedì, ha condotto un blitz nell'ufficio dell'avvocato Michael D. Cohen. L'avvocato Cohen è il legale del presidente Donald #Trump nonché suo fedele confidente. Sono state sequestrate diverse registrazioni e diversi documenti, inclusi i pagamenti ad una attrice a luci rosse. Il legale di Cohen, Sthepen Ryan, ha definito questa azione completamente inappropriata e non necessaria. USA: elezioni e pagamenti ...

Russiagate - Fbi perquisisce uffici Avvocato personale di Trump - : Perqusita la sede di lavoro di Michael Cohen, su ordine del procuratore speciale Mueller. Prelevati diversi documenti. Il presidente: è una ''situazione scandalosa'', un ''attacco al nostro Paese"

L’FBI ha perquisito l’ufficio dell’Avvocato di Trump : Ha sequestrato dei documenti relativi ai soldi versati alla pornostar Stormy Daniels, ma non solo: Trump non l'ha presa bene The post L’FBI ha perquisito l’ufficio dell’avvocato di Trump appeared first on Il Post.

L'Fbi perquisisce ufficio e casa dell'Avvocato di Trump : NEW YORK - Il procuratore speciale Robert Mueller e L'Fbi hanno fatto una escalation delle indagini sugli scandali che attanagliano Donald Trump: agenti del Federal Bureau of Investigations hanno ...

USA : FBI - blitz nell'ufficio dell'Avvocato di Donald Trump : USA - L'FBI, nella giornata di lunedì, ha condotto un blitz nell'ufficio dell'avvocato Michael D. Cohen. L'avvocato Cohen è il legale del presidente Donald Trump nonché suo fedele confidente. Sono state sequestrate diverse registrazioni e diversi documenti, inclusi i pagamenti ad una attrice a luci rosse. Il legale di Cohen, Sthepen Ryan, ha definito questa azione "completamente inappropriata e non necessaria". USA: elezioni e pagamenti ...

New York Times : Fbi perquisisce l'ufficio dell'Avvocato di Trump : Michel Cohen al centro dell'accordo accordo con la pornostar Stormy Daniels per il suo silenzio sui rapporti con il presidente Usa

STORMY DANIELS : “MINACCIATA DOPO RELAZIONE CON TRUMP”/ L'Avvocato del presidente Usa : “Tutto falso - si scusi” : Parla STORMY DANIELS, la pornostar che passò una notte con Donald Trump molti anni fa, ma a parte i guai con la moglie non sembra esserci alcun scandalo politico(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 22:20:00 GMT)