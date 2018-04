Automobili Pininfarina - Nel 2020 una hypercar elettrica con la Mahindra

quattroruote

: Prima supercar elettrica da Automobili Pininfarina - poligomme_snc : Prima supercar elettrica da Automobili Pininfarina - crosshairs981 : RT @quattroruote: #Pininfarina e #Mahindra annunciano una nuova hypercar elettrica che arriverà nel 2020, con il nuovo marchio Automobili P… - ANSA_motori : Prima supercar elettrica da Automobili #Pininfarina -

(Di venerdì 13 aprile 2018) Alla fine, lindiscrezione angloindiana di pochi giorni fa si è rivelata parzialmente vera:, infatti, hanno dato vita aun nuovo brand, denominato. Una realtà indipendente ma parallela allatelier torinese, già al lavoro su una nuovada lanciare sul mercato nel(giusto in tempo per i 90 anni di): un bolide che, su carta, dovrebbe scattare sullo 0-100 km/h in meno di 2 secondi, toccare i 300 orari in meno di 12, superare i 400 km/h di punta massima e avere unautonomia di circa 500 km.Altissimo livello. Nel mirino ci sono prodotti come la Bugatti Chiron, facenti parte del dorato olimpo dei mezzi a quattro ruote da 2 milioni di euro di listino. La produzione della vettura, estremamente limitata, potrebbe avvenire in Italia, ma il centro amministrativo della nuova compagnia sarà a Monaco di Baviera, in ...