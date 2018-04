Audi E-tron | parte la prevendita del Suv elettrico

Ecco il Suv e-Tron - la prima Audi elettrica : ... in linea con i tempi e l'aspettativa generata da questo modello, visto che oltre 6mila clienti nel mondo l'anno già opzionata, con 3.700 prenotazioni nella sola Norvegia". La e-Tron sarà la prima ...

Audi e-tron - la prima elettrica del marchio costa 80 mila euro : aperte le prenotazioni in Italia : Nonostante l'e-tron si possa già prenotare - nel mondo lo hanno già fatto 6.000 persone - i dati tecnici della vettura non sono ancora ufficiali: Audi preferisce centellinarli per creare la maggiore ...

Audi e-tron : a Roma si fa la storia : Ne abbiamo sentito tanto parlare, poi l’abbiamo vista al Salone dell’auto di Ginevra in una versione prototipo camouflage che proprio non poteva passare inosservata e ora, finanze permettendo, possiamo anche comprarla. Parliamo di Audi e-tron, la prima auto elettrica di Audi che, dal 13 aprile, si può prenotare anche in Italia. Il momento è storico per il costruttore tedesco e, in generale, per il mondo dell’automotive. Per questo, è stato ...

Audi e-tron - Via ai pre-ordini in Italia per i primi 200 esemplari : L'Audi apre anche in Italia i pre-ordini della nuova e-tron, la prima Suv elettrica del marchio tedesco. Il debutto è previsto per la fine del 2018, ma i clienti interessati potranno già versare 3.000 euro, tramite il sito www.e-tron.Audi.it, per assicurarsi uno dei primi 200 esemplari disponibili. L'avvio delle prenotazioni coincide con l'evento dell'ePrix di Roma della Formula E, dove l'Audi è presente in forma ufficiale e dove è ...

Audi E-Tron - al via i pre-ordini in Italia con consegne entro fine anno – FOTO : Per avviare i preordini della nuova E-Tron, Audi ha scelto il palcoscenico della tappa romana della Formula E: la prima vettura elettrica dei quattro anelli sta per entrare in produzione e le prime consegne sono previste entro fine anno. Si tratta di un Suv con un sistema di ricarica ultra rapida a 150 kW, in grado di ripristinare l‘80% d’autonomia in meno di 30 minuti. La E-Tron (anticipata dal concept omonimo al Salone di Ginevra ...

e-tron - la prima Audi elettrica è un maxi Suv : come ordinarla subito : Nel mondo ne hanno già prenotate più di 6.000; 3.700 solo in Norvegia. È la e-tron, la prima auto a trazione elettrica al 100 per cento, ordinabile anche in Italia a partire dal GP di Formula E di Roma. Non si conoscono ancora con precisione tutte le sue caratteristiche, ma anche grazie a questo velo di mistero diventa difficile restistere al fascino di possedere l’auto candidata a trasformarsi in uno status symbol. In realtà la e-tron sta già ...

Formula E - Audi e-tron Vision Gran Turismo realizzata per un videogioco debutta nella realtà : Il 14 aprile Roma ospiterà per la prima volta la Formula E. Il Circuito dell’EUR sarà lo scenario della settima gara di campionato FIA riservato ai veicoli elettrici ed è qui che vedremo scendere in pista Audi e-tron Vision Gran Turismo. La concept car puramente elettrica finora visibile solo nelle gare virtuali Playstation 4 sarà per la prima volta utilizzata come race taxi, dimostrando le potenzialità della mobilità a zero ...

Audi e-tron Vision Gran Turismo - dalla Playstation alla Formula E : Una volta le auto esistevano prima nella realtà e poi arrivavano sui videogiochi. Ma da qualche anno questa non è più una regola ferrea e la Audi e-tron Vision Gran Turismo ne è l’ultimo esempio. Questa berlinetta sportiva era stata sviluppata in origine per le gare virtuali sulla Playstation 4, ma si è poi trasformata in una vettura da corsa grazie all’impegno di Audi in Formula E. La Vision Gran Turismo, infatti, si presenterà infatti ...

Audi e-tron Vision Gran Turismo - dal virtuale al reale" : ... tirandola giù del videogame 'Gran Turismo', gioco cult per PlayStation preferito da milioni di appassionati in tutto il mondo. Audi vanta una collaborazione ventennale con Sony e Polyphony Digital, ...

Audi e-tron Vision GT - Al volante della supercar nata per la PlayStation : ... con mille raccomandazioni , l'esemplare è unico ed è costato un paio di milioni di euro, ma anche con il malcelato orgoglio di presentare un oggetto dalle qualità tecniche straordinarie nel mondo ...

Audi e-tron Vision GT - Dal gioco alla realtà : A volte anche glingegneri indulgono nel gioco, ma fino a che punto? Nel caso della e-tron Vision Gran Turismo si sono davvero spinti alle estreme conseguenze: non gli è bastato inserire questa dream car nel videogioco di guida più famoso al mondo, alla fine lhanno fatta sul serio e guardate cosa ne è venuto fuori. Una coupé totalmente elettrica da 815 CV, che aprirà le danze al GP di Formula E di Roma a partire da venerdì prossimo. Ma molto ...