Attacco chimico in Siria false flag? Russia accusa elmetti bianchi e Londra

Siria - la Russia accusa : 'C'è Londra dietro l'Attacco chimico' : Il governo russo afferma di avere la prova di un coinvolgimento diretto della Gran Bretagna nell'organizzazione della "provocazione" del presunto attacco chimico nella regione Siriana Ghouta. "Siamo ...

La Russia dice che l’Attacco chimico a Douma è stata tutta una messinscena di «agenti stranieri» : Il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, ha sostenuto oggi che lo scorso 7 aprile non c’è stato alcun attacco chimico a Douma, in Siria. Lavrov ha aggiunto di avere «prove indiscutibili» che sia stata tutta una messinscena organizzata da The post La Russia dice che l’attacco chimico a Douma è stata tutta una messinscena di «agenti stranieri» appeared first on Il Post.

La Russia ha le prove della messinscena dell'Attacco chimico in Siria - : Secondo il capo della diplomazia russa, i servizi segreti di uno Stato, ora desideroso di essere in prima linea nella campagna russofoba, "ci hanno messo lo zampino". Lavrov ha ricordato che una task ...

Siria - frena guerra Trump-Assad/ Russia - “Attacco chimico messa in scena straniera”. Scontro sanzioni Mosca : Siria, l'attesa di Trump prima di attaccare Assad: May e presidente Usa "impedire ogni uso di armi chimiche, non saranno impunite". Gentiloni e Merkel "con" la Russia, "no interventi armati"(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 13:40:00 GMT)

Siria - Ue : "Abbiamo le prove dell'Attacco chimico a Douma" : Ore 18:01 - Il Presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni, nel corso di una telefonata con la cancelliera tedesca Angela Merkel, ha detto che l'Italia non parteciperà alle operazioni in Siria.Ore 15:55 - La premier inglese Theresa May ha convocato per oggi pomeriggio una riunione di gabinetto d'emergenza per discutere di possibili raid aerei sulla Siria. Anche la Francia di Macron si dice disponibile a un fronte comune contro Damasco, ...

Siria - Macron dice di avere le prove dell'Attacco chimico di Assad : Guerra in Siria la chiamiamo, per intenderci. Ma il quadro è assai complicato e meglio sarebbe dire che siamo davanti a varie guerre intrecciate , mescolate, come dimostrato bene dall' attacco ...

Bambini siriani simulano un Attacco chimico : la verità dalla Russia : ... "Lo scopo del gioco è quello di insegnare ai Bambini l'orrore di essere vittime di un attacco chimico e quello di mostrare al mondo la sua negligenza ed il suo fallimento nel tentativo di impedire ...

L’Attacco chimico a Douma c’è stato davvero : Le testimonianze, i video e le immagini di quello che è successo lo scorso 7 aprile, e che la Russia e Assad sostengono sia solo una messinscena dei ribelli e dei loro alleati The post L’attacco chimico a Douma c’è stato davvero appeared first on Il Post.

Macron : "Abbiamo le prove dell'Attacco chimico a Douma" : 'Abbiamo la prova dell'uso di armi chimiche in Siria'. Così, in un'intervista televisiva a Tf1 , il presidente francese Emmanuel Macron , che poi ha proseguito: 'La Francia non permetterà che si ...

L’OMS dice che 500 persone di Douma - in Siria - hanno sofferto dei sintomi compatibili con un Attacco chimico : L’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha stimato che circa 500 persone siano state soccorse con «segni e sintomi compatibili con l’esposizione ad agenti chimici tossici» dopo l’attacco aereo compiuto sabato scorso a Douma, in Siria. L’OMS ha chiesto di avere The post L’OMS dice che 500 persone di Douma, in Siria, hanno sofferto dei sintomi compatibili con un attacco chimico appeared first on Il Post.

Trump vuole punire Assad per l’Attacco chimico - ma come? : Ci sono almeno quattro opzioni militari, ma sono tutte o molto rischiose o poco efficaci: gli Stati Uniti ci stanno pensando The post Trump vuole punire Assad per l’attacco chimico, ma come? appeared first on Il Post.

La Russia ha bloccato una risoluzione ONU che proponeva un’indagine sull’Attacco chimico in Siria : La Russia ha messo il veto a una risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell’ONU che avrebbe dato il via a un’indagine indipendente sull’attacco chimico fatto a a Douma, in Siria, nella notte tra il 7 e l’8 aprile. La risoluzione era stata proposta The post La Russia ha bloccato una risoluzione ONU che proponeva un’indagine sull’attacco chimico in Siria appeared first on Il Post.

Usa : Onu voti su Attacco chimico Siria : 16.42 Gli Usa hanno chiesto di votare una bozza di risoluzione Onu per istituire un nuovo meccanismo di inchiesta indipendente sull'uso di armi chimiche in Siria. Lo annunciano fonti diplomatiche di Palazzo di Vetro. La proposta tuttavia potrebbe essere bloccata dal veto della Russia, che si appresta a proporre una sua bozza per sollecitare un'inchiesta dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche sull'attacco compiuto a Duma. ...